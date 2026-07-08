Close Menu
    woensdag 8 juli
    Trending
    Advertentie Zendure Advertentie Zendure
    Xiaomi 17 Ultra header
    Nieuws

    ‘Xiaomi 18 Ultra krijgt camera-upgrade met betere 200 megapixel camera’

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Xiaomi wist al hoge ogen te gooien met de Xiaomi 17 Ultra. De camera van dat toestel maakt fantastische foto’s. Met de Xiaomi 18 Ultra wil het merk nog een stap verdergaan. Welke veranderingen heeft Xiaomi op de planning staan?

    Xiaomi 18 Ultra met nog betere camera?

    Xiaomi timmert lekker aan de weg, en komt nu in het nieuws met de Xiaomi 18 Ultra. Het toestel wordt op een later moment verwacht en wordt dan de opvolger van de eerder dit jaar uitgebrachte Xiaomi 17 Ultra. Die smartphone heeft een fantastische camera. Je kon dit namelijk lezen in de Xiaomi 17 Ultra review, maar ook in de vergelijking met de Find X9 Ultra van Oppo en we zagen enorme verschillen met de Galaxy S26 Ultra.

    De bekende tipgever Digital Chat Station meldt dat een grote smartphonefabrikant momenteel een 200 megapixel-camerasensor in een 1-inch formaat test. Hoewel de fabrikant niet bij naam wordt genoemd, wijzen de geruchten volgens meerdere bronnen naar de Xiaomi 18 Ultra.

    Xiaomi 17 Ultra starlit green

    Xiaomi is èèn van de weinige fabrikanten die in zijn Ultra-serie blijft inzetten op grote camerasensoren. Daardoor lijkt het aannemelijk dat de nieuwe sensor bedoeld is voor dit toekomstige vlaggenschip. De combinatie van een 200 megapixel sensor en een 1-inch formaat zou een flinke stap vooruit kunnen betekenen voor smartphonefotografie. Een grotere sensor kan meer licht opvangen, wat vooral voordelen kan bieden bij foto’s in donkere omstandigheden. De hoge resolutie moet daarnaast zorgen voor veel detail in foto’s.

    Volgens de tipgever bevinden de belangrijkste onderdelen van de camera zich inmiddels in de testfase. Toch is nog niet duidelijk hoe ver de ontwikkeling precies is. Het is mogelijk dat Xiaomi op dit moment alleen de nieuwe camerasensor test en dat nog niet alle onderdelen van de smartphone definitief zijn.

    Xiaomi 17 Ultra productafbeelding
    Xiaomi 17 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1149,00 euro
    Alle informatie
    Via Weibo

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Camera-duel: Xiaomi 17 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra: de grote camera-vergelijking
    Camera-duel: Xiaomi 17 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra: de grote camera-vergelijking06/06/2026
    Xiaomi Mix Fold 5 is onderweg: eerste specificaties opgedoken
    Xiaomi Mix Fold 5 is onderweg: eerste specificaties opgedoken18/06/2026
    ‘Xiaomi werkt aan Privacy Display voor Xiaomi 18-serie’
    ‘Xiaomi werkt aan Privacy Display voor Xiaomi 18-serie’23/06/2026
    Xiaomi komt met HyperOS 4 en kopieert Liquid Glass van Apple
    Xiaomi komt met HyperOS 4 en kopieert Liquid Glass van Apple10/06/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp