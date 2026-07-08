‘Xiaomi 18 Ultra krijgt camera-upgrade met betere 200 megapixel camera’

Xiaomi wist al hoge ogen te gooien met de Xiaomi 17 Ultra. De camera van dat toestel maakt fantastische foto’s. Met de Xiaomi 18 Ultra wil het merk nog een stap verdergaan. Welke veranderingen heeft Xiaomi op de planning staan?

Xiaomi 18 Ultra met nog betere camera?

Xiaomi timmert lekker aan de weg, en komt nu in het nieuws met de Xiaomi 18 Ultra. Het toestel wordt op een later moment verwacht en wordt dan de opvolger van de eerder dit jaar uitgebrachte Xiaomi 17 Ultra. Die smartphone heeft een fantastische camera. Je kon dit namelijk lezen in de Xiaomi 17 Ultra review, maar ook in de vergelijking met de Find X9 Ultra van Oppo en we zagen enorme verschillen met de Galaxy S26 Ultra.

De bekende tipgever Digital Chat Station meldt dat een grote smartphonefabrikant momenteel een 200 megapixel-camerasensor in een 1-inch formaat test. Hoewel de fabrikant niet bij naam wordt genoemd, wijzen de geruchten volgens meerdere bronnen naar de Xiaomi 18 Ultra.

Xiaomi is èèn van de weinige fabrikanten die in zijn Ultra-serie blijft inzetten op grote camerasensoren. Daardoor lijkt het aannemelijk dat de nieuwe sensor bedoeld is voor dit toekomstige vlaggenschip. De combinatie van een 200 megapixel sensor en een 1-inch formaat zou een flinke stap vooruit kunnen betekenen voor smartphonefotografie. Een grotere sensor kan meer licht opvangen, wat vooral voordelen kan bieden bij foto’s in donkere omstandigheden. De hoge resolutie moet daarnaast zorgen voor veel detail in foto’s.

Volgens de tipgever bevinden de belangrijkste onderdelen van de camera zich inmiddels in de testfase. Toch is nog niet duidelijk hoe ver de ontwikkeling precies is. Het is mogelijk dat Xiaomi op dit moment alleen de nieuwe camerasensor test en dat nog niet alle onderdelen van de smartphone definitief zijn.