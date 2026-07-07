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    ‘OnePlus en Realme nemen afscheid van eigen Android-skin’

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    OnePlus en Realme lijken voor een grote verandering te staan. Volgens nieuwe geruchten stoppen beide merken met hun eigen Android-schillen, waardoor toekomstige smartphones niet langer draaien op OxygenOS of realme UI. In plaats daarvan zouden ze overstappen op ColorOS, de software van Oppo.

    Geen eigen software meer van OnePlus en Realme?

    Volgens bronnen is Oppo bezig met een grote reorganisatie waarbij OnePlus en realme steeds verder worden geïntegreerd. Niet alleen de hardware en dienstverlening zouden dichter naar elkaar toegroeien, ook de softwareontwikkeling wordt samengevoegd. Het onderhouden van drie verschillende Android-interfaces zou simpelweg te kostbaar zijn geworden.

    OnePlus 7T OxygenOS

    Voor toekomstige toestellen betekent dit dat ColorOS de standaard wordt voor alle drie de merken. Het is nog niet duidelijk vanaf welk model deze verandering ingaat of dat er nog smartphones verschijnen met OxygenOS of Realme UI. Ook is er nog niets bekend over de ondersteuning van bestaande toestellen die nu op deze software draaien.

    De stap komt niet helemaal uit de lucht vallen. Al in 2021 maakten OnePlus en Oppo bekend dat de softwareontwikkeling nauwer zou samenwerken. Sindsdien zijn OxygenOS en ColorOS technisch steeds meer naar elkaar toegegroeid. Hoewel de verschillen de afgelopen jaren kleiner werden, bleven beide systemen een eigen naam houden. Qua functionaliteit is de software bij beide merken erg vergelijkbaar.

    OnePlus 8 Pro - Oppo Find X2 notificaties

    Voor veel OnePlus-gebruikers kan dit een opvallende verandering zijn. Juist OxygenOS stond jarenlang bekend als een snelle, overzichtelijke Android-versie met veel mogelijkheden voor liefhebbers. De software groeide uit tot een belangrijk onderdeel van de identiteit van het merk. Als de geruchten kloppen, verdwijnt die naam straks volledig.

    Voor Realme-gebruikers zal de overstap waarschijnlijk minder groot zijn. Realme UI is namelijk al grotendeels gebaseerd op ColorOS en deelt veel functies en de algemene uitstraling.

    De softwarewijziging sluit aan bij eerdere berichten dat Oppo de merken OnePlus en Realme verder wil integreren. Er gaan daarnaast al langer geruchten over de toekomst van OnePlus in Europa, al is daar nog altijd geen officiële bevestiging voor. In de onderstaande gerelateerde berichten kun je hier alles over lezen.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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