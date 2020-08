Tour de France 2020: volg de wielerwedstrijd live met deze 5 apps

Dit jaar begint de Tour de France op 29 augustus. De Tour de France 2020 start in Nice en doorkruist Frankrijk in drie weken tijd. Wil je niks missen van de wielerwedstrijd, dan kun je volledig op de hoogte blijven en de Tour de France livestream volgen via deze 5 Tour de France apps.

Tour de France 2020 apps

Ieder jaar zitten de liefhebbers van de wielerrondes weer aan de buis gekluisterd. De Tour de France 2019 begint zaterdag 29 augustus en eindigt op zondag 20 september op de Champs-Élysées in Parijs.

Door het coronavirus is het echter wel allemaal wat minder feestelijk. De 107e editie van de Tour is twee maanden uitgesteld, maar dat neemt niet weg dat er dit jaar ook weer veel te zien valt in de wielerwedstrijd

DroidApp heeft voor degenen die niks van de tour willen missen, de 5 beste en meest handige Tour de France apps op een rij gezet.

TDF 2020 app

Als eerst is er natuurlijk de officiële Tour de France app, die officieel Tour de France 2020 app wordt genoemd. De applicatie geeft je inzicht in de verschillende etappes die op de planning staan met natuurlijk de hoogtes en het profiel, en ook heb je het laatste nieuws binnen handbereik. De applicatie geeft verder inzicht in het klassement en geeft je achtergrondinformatie. Ook kun je de resultaten en prestaties van de Tour de France 2019 terugzien.

NOS app

De NOS zendt alle etappes en meer rondom de Tour de France live uit. Mocht je niet voor de televisie kunnen zitten, dan is de NOS app een handig hulpmiddel. Met de applicatie kun je al het nieuws volgen rondom de wielrenners, en ook de Tour de France livestream kijken zodat je er toch een beetje ‘live’ bij bent. Daarnaast vind je er een liveblog, interviews, klassementen, reportages en meer.

Tour de France tracker

Met de Tour de France Tour Tracker heb je een app zonder overbodige poespas. Je krijgt inzicht in een aantal onderdelen. Je kan van iedere etappe de beschrijving, het hoogteprofiel, de route en de uitslagen bekijken. Daarnaast heb je toegang tot nieuws, replay en meer. Ook kun je meer informatie krijgen over de renners en de ploegen die meedoen aan de wielerwedstrijd. Via de Tour Tracker app kun je ook live klim-, sprint- en tijdritresultaten te zien krijgen en op de hoogte blijven via push-notificaties.

Cyclingoo

De app Cyclingoo is geen onbekende applicatie in de wielersport. Ook voor de Tour de France komt de applicatie van pas. Via meldingen blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en de winnaars. Ook kun je alle informatie en details krijgen over de wielrenners, de etappes bekijken en zoeken naar uiteenlopende onderwerpen rondom de wedstrijden in het wielerseizoen.

Tour de France 2020 Game

Wil je zelf eens de wielrenner uithangen, maar dan gewoon vanaf de bank? Dat kan met de Tour de France 2020 – Official Bicycle Racing Game, want dat is de volledige naam van het spel. Je kunt je eigen wielerploeg samenstellen en je team trainen en wedstrijden mee winnen. Ideaal voor de liefhebber, als er even geen etappe te volgen is.