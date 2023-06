De 6 beste apps van mei 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan nu écht richting de zomer. De maand juni is aangebroken. In dit artikel blikken we nog even terug op de maand mei. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste apps van de afgelopen maand?

Android in mei

In mei was er volop nieuws over WhatsApp. We zullen het kort even opsommen. Zo verscheen er nieuws over het kiezen van een eigen gebruikersnaam, kun je berichten bewerken, komen er grotere geanimeerde emoji en kun je een nieuwe beveiligingsoptie gebruiken, genaamd Chatvergrendeling. Eerder in de maand, werd de mei-update voor WhatsApp uitgerold, waarin ook al een nieuwe functies waren te vinden.

Het delen van je Netflix-account met anderen gaat geld kosten in Nederland en België. Het hing al even in de lucht, maar vanaf nu krijgen gebruikers ook daadwerkelijk meldingen en berichten hierover. Verder werd bekend dat Canon zou willen samenwerken met een smartphonefabrikant.

HTC gaf ook een teken van leven en presenteerde de HTC U23 Pro die ook naar Nederland komt. Sony kondigde de nieuwe Sony Xperia 1 V en de Xperia 10 V aan. Xiaomi-dochter Poco presenteerde de Poco F5 en F5 Pro. Bij Motorola ging het doek van de Motorola Edge 40.

En dan was er natuurlijk begin deze maand nog de aankondiging van Google met nieuwtjes. We zagen de Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold en een personaliseerbaar lockscreen in Android 14. Google liet ons ook de AI-bewerker Magic Editor zien voor je foto’s en de Immersive View voor routes in Google Maps. Met Passkeys kun je voortaan inloggen zonder wachtwoord.

Review

De onderstaande uitgebreide reviews zijn in mei verschenen.

Specials en tips

In mei zijn onderstaande specials en tips verschenen op DroidApp.

Vergeten

Onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten…’ werd in de afgelopen vier weken uitgebreid met nieuwe edities. Die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Apps

In mei hebben we verschillende applicaties besproken. Hoog tijd om de balans op te maken in dit artikel. Wat zijn de beste apps van de maand mei 2023? Die hebben we hieronder voor je in willekeurige volgorde op een rijtje gezet.

Hallo

De app ‘Hallo’ laat je op een nieuwe manier een taal leren. Met de applicatie heb je namelijk een AI-leraar tot je beschikking waarmee je kunt praten. Op basis van de taal krijg je feedback, om zo je talenkennis nog verder uit te breiden. Aan het eind krijg je ook een samenvatting van je gesprek dat je in de nieuwe taal met de AI leraar hebt gehad. Alles over deze app vertellen je in het artikel over taal-app Hallo.

Buienradar

De ontwikkelaars van weer-app Buienradar hebben afgelopen maand een update uitgebracht, Buienradar 7.2.9. Hiermee heb je toegang tot verbeterde kaarten en bovenal; nieuwe Buienradar widgets. In totaal zijn er twee nieuwe widgets toegevoegd. Hiermee kun je direct zien wat het huidige weer is, maar is er ook een widget waarmee je de voorspelling voor de komende uren direct in één oogopslag kunt zien.

Imagine

Met Imagine kun je kunst maken middels AI. In de applicatie geef je de app een opdracht, waarbij je kunt experimenteren met stijlen, illustraties en meer. En zo komt er een op AI gebaseerde foto uitrollen. Hierbij kun je aan de slag met nog meer functies.

NOS

In de Google Play Store verscheen in mei een update voor de NOS app. De applicatie van de NOS werd uitgebreid met regionaal nieuws, dat gelijk op je startscherm in de app getoond kan worden. Verder werd met de update die in mei uitgebracht werd ook het venster met instellingen vernieuwd.

Stellarium

Stellarium is een app die je de sterrenhemel laat verkennen en begrijpen. Met een nauwkeurige simulatie van de nachtelijke hemel voor elke datum, tijd en locatie, kun je sterren, planeten en zelfs satellieten zoals het ISS ontdekken. De app biedt ook gedetailleerde informatie over sterrenbeelden en hemelculturen. Met realistische weergaven van zonsopgangen, zonsondergangen en atmosferische omstandigheden kun je de hemel op elk moment van de dag ervaren. De app heeft nog veel meer mogelijkheden, en dat lees je allemaal in het artikel over de Stellarium app.

Actify

De Actify app van Zilveren Kruis is een persoonlijke coach die je helpt om op een eenvoudige manier een gezonder leven te leiden. Met behulp van kleine oefeningen, recepten, workouts en meditaties helpt Actify je bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes die passen binnen je dagelijkse routine. Je kunt in je eigen tempo werken aan doelen zoals ontspanning, beweging en gezonde voeding. De app is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en biedt suggesties voor nieuwe gewoontes om je doelen te bereiken. Door regelmatig kleine stappen te herhalen, leer je nieuwe gewoontes aan en worden ze automatisch onderdeel van je dagelijkse routine. De app bevat ook een stappenteller, badges en de mogelijkheid om deel te nemen aan Actify-teams. De app werkt ook voor niet-klanten van Zilveren Kruis.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen gratis, reclamevrije DroidApp App mag natuurlijk niet ontbreken op je smartphone of tablet. We hebben in mei een update uitgebracht voor de applicatie, waarmee enkele plooien gladgestreken zijn. In de app heb je toegang tot al het nieuws, reviews, specials en de toesteldatabase, waarin je de specs en prijzen vindt van de toestellen.