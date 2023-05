HTC U23 Pro aangekondigd: nieuwe stijlvolle smartphone voor Nederland

HTC heeft zojuist haar nieuwste smartphone aangekondigd. Het was de afgelopen tijd stil rondom het bedrijf, nu maken we kennis met de HTC U23 Pro.

HTC U23 Pro

Het Taiwanese HTC heeft dce HTC U23 Pro aangekondigd. In de afgelopen tijd ging het toestel vaak rond in het geruchtencircuit. Nu kunnen we alle details met je delen. Goed om te weten is dat het toestel weliswaar de merknaam draagt van de Taiwanese fabrikant, maar dat de toestellen gemaakt worden door de licentiehouder. Dat neemt niet weg dat we hier weer een echt HTC-toestel zien.

De HTC U23 Pro biedt een Snapdragon 7 Gen 1 chipset aan, waarmee het zich aan de bovenkant van het middensegment profileert. Er is 12GB aan werkgeheugen en voor het opslaan van bestanden heb je 256GB tot je beschikking. De buitenkant is gehuld in de kleuren ‘Koffiezwart’ of ‘Sneeuwwitje’, ofwel zwartbruin en wit. De telefoon is IP67-gecertificeerd waarmee het waterbestendig is.

Camera

Er zijn vier camera’s aan de achterkant geplaatst. Dit is een 108 megapixel hoofdcamera met OIS, een 8 megapixel groothoeklens, 5 megapixel macrolens en een dieptelens waar 2 megapixel in zit. Voorop is de smartphone van HTC uitgerust met een 32 megapixel selfie-lens. Het maken van video’s kan in 4K-resolutie, waarbij je ook de beeldstabilisatie kunt gebruiken.

Aan boord van de HTC U23 Pro vind je een 4600 mAh batterij, welke je op kunt laden met een 30W lader, of 15W draadloos. Er is een 6,7 inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie. De smartphone komt met een vingerafdrukscanner aan de zijkant en biedt dual-sim ondersteuning. Opvallend is verder de aanwezigheid van een 3,5 millimeter audio-aansluiting.

Viverse

We zien ook een integratie van Viverse. Een (virtuele) metaverse-omgeving waarin je verschillende functies tot je beschikking hebt. Je kunt het verhaal beginnen met je eigen Viverse avatar, welke jezelf moet voorstellen. Je brengt het verhaal nog meer tot leven met de optionele VR-bril. De telefoon draait op Android 13. We lijken enkele tekenen te zien van de aanwezigheid van HTC Sense, maar het is niet duidelijk hoe dat er op de HTC U23 Pro precies uitziet.

HTC brengt de HTC U23 Pro uit in Europa voor een bedrag van 569 euro. HTC verkoopt het toestel vooralsnog alleen via de eigen website. Onbekend is of we het toestel binnenkort fysiek in de winkels zullen zien liggen.