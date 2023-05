HTC U23 Pro verschijnt in het wild: krijgt 108 megapixel

De nieuwe smartphone van HTC gaat rond in het geruchtencircuit. Maandag schreven we al over de komst van een nieuw toestel in de U-serie. Nu zien we foto’s van de vermeende HTC U23 Pro. Wat heeft het toestel te bieden?

HTC U23 Pro opgedoken

We hebben wederom nieuws over HTC. De Taiwanese fabrikant kwam maandag in het nieuws met dat het een nieuwe smartphone wil aankondigen in de U-serie. Jaren geleden hebben we min of meer afscheid genomen van de smartphones van HTC, maar mogelijk kunnen we een terugkeer verwachten. Nu krijgen we daar een beter beeld bij; de smartphonefabrikant komt in het nieuws met de HTC U23 Pro, het vermeende toestel dat waarschijnlijk binnen afzienbare tijd officieel aangekondigd zal worden.

Op foto’s die nu zijn verschenen, zien we het toestel, waarbij het lijkt te gaan om een vroegtijdig prototype. Wanneer het hier inderdaad gaat om een prototype, bestaat de kans dat er nog kleine wijzigingen doorgevoerd worden in het definitieve model. In ieder geval krijgen we nu een beter beeld met wat HTC van plan is. Zo zien we aan de achterkant bij de cameramodule, de tekst ‘108 megapixel’ tegen, wat verwijst naar de hoofdcamera die voorzien zal zijn van een 108 megapixel camera. Informatie over de andere lenzen is er niet.

De gebruiker van het toestel, schrijft op de website PTT.cc, dat de smartphone beschikt over een OLED-scherm. Deze levert een verversingssnelheid van 120Hz. De grootte van het scherm is niet gedeeld. HTC zou de HTC U23 Pro voorzien van een Snapdragon 7 Gen 1 chipset, samen met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. In de power-button aan de zijkant zit de vingerafdrukscanner, en ook krijgt het toestel een accu een 4600 mAh batterij met draadloos laden. Aan de bovenkant zou een hoofdtelefoonaansluiting geplaatst zijn.

Het is niet duidelijk wanneer HTC het toestel definitief wereldkundig maakt. Daarbij is het ook nog de vraag of de telefoon in ons land uitgebracht wordt. HTC maakt al jarenlang geen eigen toestellen, maar besteed dit uit aan andere partijen die de naam HTC mogen gebruiken.