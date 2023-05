HTC hint op terugkeer van HTC U-serie smartphones

Wat is er nog over van HTC? Dat is een goede vraag, want op smartphonegebied is het vrijwel uitgestorven bij de Taiwanese fabrikant. Nu deelt de fabrikant een teaser, waarbij het hint op de terugkeer van de HTC U-serie smartphones.

HTC U-serie teaser

Ooit wist HTC te overtuigen met tal van smartphones. Denk aan de HTC One M7 en ook andere modellen zoals de HTC Hero en HTC Sensation verdienen hun plekje. Echter is het merk enkel nog maar bezig met het uitbrengen van apparaten op het gebied van VR. Zo nu en dan verschijnt er, vooral dan buiten Nederland en Europa, nog incidenteel een toestel van het merk, maar bloeien doet het niet echt. Gaat dat nu veranderen?

In een teaser laat HTC een glimp zien van een nieuwe smartphone. Met de tekst ‘See U Soon’, lijkt dit een duidelijke verwijzing naar de HTC U-serie waarin HTC nog high-end smartphone uitbracht. Denk aan de HTC U12+HTC U12+ en de HTC U11. De HTC U20 is ook nog uitgebracht, maar dit was niet bepaald een high-end telefoon. Bij de teaser wordt het Viverse logo gebruikt. Dit is HTC’s metaverse platform voor AI, met onder andere de Vive VR bril.

Gaan we nu dan een smartphone uit de U-serie zien van HTC? Eind april dook een nog onbekende HTC op, met modelnaam HTC U23 Pro. Hoewel de toevoeging ‘Pro’ gebruikt wordt, valt dit in de praktijk wel mee. Als de informatie klopt, krijgt dit toestel 12GB aan werkgeheugen en een Snapdragon 7 Gen 1 chipset; een mid-range processor van vorig jaar. Als het inderdaad om dit toestel gaat, dan lijkt het niet de terugkeur van de high-end smartphone. Verdere details ontbreken nog, dus het is onbekend wat HTC precies van plan is.

Sowieso is het nog even afwachten, want ondanks dat HTC het heeft over een nieuwe aankondiging, wordt nog nergens een datum genoemd.