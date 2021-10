De vergeten smartphone: HTC Explorer uit 2011

Uit de hoek van HTC is het al langere tijd doodstil. Het merk is stilletjes ten onder gegaan, zeker in Europa. Een paar jaar geleden was de fabrikant duidelijk succesvoller. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de in 2011 uitgebrachte HTC Explorer.

HTC Explorer

We gaan in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ tien jaar terug in de tijd. Een tijd waarin HTC een stuk populairder was dan dat het nu nog is. Er is immers nog maar weinig tot niets over van de HTC-glorie. De Taiwanese fabrikant werd bekend met de One-serie zoals de One M7 en de HTC One M8, de Sensation-modellen zoals de HTC Sensation en natuurlijk nog vele andere smartphones. Herinner je de HTC Explorer nog?

HTC bracht de smartphone aan het eind van 2011 uit. Deze smartphone was gericht op degenen die een smartphones wilden, maar niet de volle mep wilden betalen. Daarbij hoefde ook niet alle poespas erop te zitten. De kans was met die eisen aanwezig dat je uitkwam bij de HTC Explorer. Dit toestel bood de basisfunctionaliteit om een nuttige smartphone in huis te hebben.

De HTC Explorer bood een 3,2 inch TFT-scherm met een resolutie van 480 x 320 pixels. Niks geen Full-HD+ of hoge verversingssnelheid; gewoon een simpel scherm met een scherpte van 256.000 kleuren. De Explorer was lekker compact en woog net wat meer dan 100 gram. De Taiwanezen gaven dit toestel verder nog een Snapdragon S1 van Qualcomm mee. Deze single-core processor gaf je een rekensnelheid van 600MHz. Verder bood de betaalbare instapper 512MB aan werkgeheugen en een 1230 mAh batterij. Voor het maken van foto’s was de HTC Explorer voorzien van een 3,2 megapixel camera.

De Explorer verscheen met Android 2.3.5 Gingerbread, samen met HTC Sense. Door de meer beperkte rekenkracht waren sommige functies uit HTC Sense gesloopt; zoals de 3D-animaties. Dankzij HTC Sense zag je bij een inkomende oproep al direct de statusupdates van die persoon, samen met bijvoorbeeld de verjaardag, handig! Gebruikers van de HTC Explorer waren enthousiast over het prima design, het scherm en de mogelijkheden. Echter vielen de batterijduur en de camera wat tegen bij de telefoon. De smartphone verscheen in ons land voor ongeveer 200 euro.



HTC Explorer samengevat in 3 punten: