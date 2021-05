De vergeten smartphone: HTC Titan uit 2011

In deze editie van de rubriek ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2011. HTC bracht toen meerdere Windows Phone-toestellen uit; zo ook de HTC Titan, en die bespreken we deze week in deze editie.

HTC Titan

Inmiddels is er van HTC helaas weinig meer over, maar dat was jaren geleden wel anders. Succesmodellen als de One-serie wisten goed te verkopen. Daarbij heeft HTC een rijke geschiedenis van de Windows-smartphones. We bespraken eerder al de HTC Radar. Deze smartphone werd samen met de HTC Titan aangekondigd, en nu is het tijd om de Titan te bespreken.

Groot

De HTC Titan werd omschreven als een flinke smartphone, dat was het ook voor die tijd. Nu zou hij als compact omschreven worden. De afmetingen waren slechts 131,5 x 70,7 x 9,9 millimeter. De eerder uitgebrachte, compacte, Xperia XZ2 Compact van Sony heeft als formaat; 135,0 x 65,0 x 7,0 millimeter. En die werd al als klein bestempeld.

Het toestel had een voor die tijd flink scherm; 4,7 inch. Deze bood een resolutie van 800 x 480 pixels. Het was het bij HTC bekende S-LCD scherm. Dat werd ook in latere toestellen nog gebruikt. De behuizing van de Titan was van aluminium gemaakt.

De HTC Titan had een Snapdragon S2 single-core processor met een rekensnelheid van 1.5GHz. Daarbij was er 512MB aan werkgeheugen beschikbaar en een interne opslagruimte van 16GB. Het geheugen kon niet uitgebreid worden met een geheugenkaart. Voor het maken van foto’s was er een 8 megapixel camera met autofocus en een dubbele LED-flitser. Filmen kon in 720p resolutie. Voorop kon je foto’s maken met de 1.3 megapixel camera.

Windows Phone 7.5 Mango

Vanuit de doos draaide de HTC Titan op Microsoft’s Windows Phone 7.5 Mango. Dit OS kenmerkte zich door de Metro UI schil, waarbij gewerkt werd met grote blokken. Apps konden gedownload worden uit de appwinkel, al bleef het aanbod altijd een stuk meer beperkt dan bij de iPhone en bij Android-toestellen. Voor bijvoorbeeld het synchroniseren van je muziek en ringtones was je aangewezen op de Zune software.

Tot slot is het nog het vermelden waard dat een krachtige smartphone destijds niet met een grote accu werd geleverd. De HTC Titan verscheen met een 1600 mAh accu, daar kan je nu niet meer mee aankomen natuurlijk. HTC bracht de Titan in 2011 uit voor een bedrag van 599 euro.



HTC Titan samengevat in 3 punten