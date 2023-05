De HTC Radar was één van de eerste smartphones die voorzien was van Windows Phone 7, om precies te zijn Windows Phone 7.5 Mango. De Radar werd samen met de HTC Titan in 2011 aangekondigd en was voorzien van een interessant prijskaartje. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ lees je alles over de HTC Radar.

HTC Radar

We gaan in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ terug naar het jaar 2011. We bespreken de HTC Radar. Wat had deze smartphone van de Taiwanese fabrikant te bieden? De smartphone was voorzien van een metalen behuizing met een de voorzijde een 3,8 inch LCD-scherm met een resolutie van 800 x 480 pixels. Daarbij is er ook een 0.3 megapixel (VGA) front-camera te vinden op de HTC Radar. Pas sinds midden 2011 is Windows Phone in het Nederlands beschikbaar, daarvoor alleen in het Engels. Ook de diensten en mogelijkheden waren niet aangepast voor de Nederlandse markt.

Windows Phone 7.5 Mango

De Windows Phone van HTC had verder een 5 megapixel camera aan de achterzijde waarmee in HD (720p) gefilmd kon worden. Tijdens het filmen kon je niet inzoomen, dit moest je voor het starten doen. De kwaliteit van de foto’s was in de praktijk redelijk te noemen. Ze waren vaak donker van kleur en de doortekening was slecht. De accucapaciteit bedroeg 1520 mAh en wist het lang uit te houden. De smartphone had verder stereo-speakers voor de audio-liefhebber en er was een fysieke sluitertoets voor het maken van foto’s.

Standaard was er 8GB opslagruimte beschikbaar en 512MB RAM-geheugen. Van dat geheugen was overigens maar 5GB echt beschikbaar voor jezelf. Er was geen ruimte voor een geheugenkaart, van Microsoft was het een eis dat Windows Phone 7-toestellen geen kaartslot mee kregen. Dit om zo de stabiliteit van de toestellen te kunnen waarborgen, aldus Microsoft.

Microsoft Zune

Voor het beheren van je smartphone was het verplicht Microsoft Zune te gebruiken. Dit was nodig voor het uitwisselen van foto’s, muziek en dergelijke met de computer. Dit programma was overigens niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen en werkte omslachtig. Er was een kaarten-app te vinden op het toestel om je route mee uit te stippelen; gesproken navigatie was dan weer niet mogelijk.

Doordat de HTC Radar voorzien was van Windows Phone, kon je uit de Marketplace apps downloaden. Het aanbod hiervan was en is lang niet zo groot als dat van Android of iOS. Dit was gelijk ook een nadeel aan toestellen met Windows Phone. Ze waren doorgaans erg stabiel, maar qua mogelijkheden een stuk beperkter.

Het toestel was verder voorzien van Dolby Mobile SRS Sound stereo-speakers, 3G, WiFi, Bluetooth, een Office-editor voor documenten en een FM-radio met RDS-ondersteuning. De telefoon werd aangedreven door een Qualcomm Snapdragon S2 single-core processor met een rekensnelheid van 1.0 GHz.

De HTC Radar werd in oktober 2011 uitgebracht voor een prijs van 399 euro.

HTC Radar samengevat in 5 punten: