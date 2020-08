De vergeten smartphone: HTC Salsa

In 2011 kwam het Taiwanese HTC met de HTC Salsa, die ook wel de ‘Facebook-phone’ werd genoemd. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we deze opvallende HTC Salsa.

HTC Salsa

Een ruime drie jaar geleden bespraken we in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ de HTC ChaCha. Deze smartphone werd in 2011 aangekondigd, en dat gebeurde samen met de HTC Salsa. De twee toestellen lagen te ‘glinsteren’ op het Mobile World Congress in Barcelona dat jaar. Een succes werd het (in ieder geval hier) niet echt, maar een opmerkelijk toestel was het zeker.

Waar de ChaCha over een volwaardig toetsenbord beschikte onder het scherm, was de Salsa iets anders van vorm. Deze was namelijk herkenbaar vormgegeven als HTC-toestel. Onder het 3,4 inch scherm, dat een resolutie had van 480 x 320 pixels, zaten de touch-sensitive toetsen, welke dus reageerden op aanraking van de vingers.

Facebook

Het meest opvallende van de Salsa zat daar weer onder; de fysieke Facebook-knop. Hiermee kon je direct navigeren naar het sociale netwerk. Daarnaast vond je natuurlijk standaard al de Facebook-app op het toestel. Ook was er een speciale widget waarmee je direct Facebook Chat kon gebruiken, tegenwoordig beter bekend als Messenger. Je zag hierbij direct wie er van je vrienden online was. Voor Twitter was er de HTC Peep app.

De HTC Salsa was voorzien van HTC Sense en zo voorzien van verschillende fijne extra’s. Dankzij HTC-technieken kon je een hotspot opzetten vanaf je smartphone. Tegenwoordig zit dat ingebakken in Android. Verder was er de HTC Locations app en kon je je telefoon beheren via de HTC Sense software.

Specificaties

Overige kenmerken van de HTC Salsa waren de volgende dingen; een 5MP camera, ondersteuning voor WiFi (uiteraard), een 1520 mAh accu en een aluminium behuizing. Er was 512MB aan werkgeheugen, 512MB aan opslagruimte en een . Dit geheugen kon je uitbreiden met een geheugenkaart. De Salsa kwam met Android 2.3.3 Gingerbread op de markt.

In Nederland kwam de HTC Salsa op de markt voor een bedrag van rond de 350 euro.

HTC Salsa samengevat in 5 punten: