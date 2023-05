HTC komt 18 mei met aankondiging HTC U23 Pro

HTC heeft van zich laten horen. Nadat we de afgelopen tijd het één en ander aan nieuws voorbij hebben zien komen over de HTC U23 Ultra, gaat het nu over de aankondiging van het toestel.

HTC aankondiging op 18 mei

In de afgelopen weken hebben we de HTC U23 Pro meermaals voorbij zien komen. De fabrikant, die ooit zo populair was met de One- en Sensation-reeks, komt nu met een nieuwe telefoon. In een officiële teaser van de fabrikant, kunnen we deze week een nieuwe aankondiging verwachten, en wel op 18 mei.

De smartphone waar het om gaat wordt in het geruchtencircuit HTC U23 Pro genoemd. Een naam die nog niet direct door de fabrikant wordt genoemd. Wel gaat het om een U-serie smartphone. We verwachten een telefoon met een OLED-beeldscherm, een 108 megapixel hoofdcamera en een Snapdragon 7 Gen 1 chip van Qualcomm. In de afgelopen week kwamen live foto’s naar buiten. Daar werd ook ook gesproken over een 4600 mAh batterij met de mogelijkheid tot draadloos laden.

Tevens verwachten we iets van Viverse als koppeling of dergelijke. Viverse is het VR-toepassingenplatform van HTC. Onbekend is wat HTC hiermee van plan is. Ook is nog niet duidelijk of de nieuwe smartphone van HTC wel uitgebracht gaat worden in Nederland. Op 18 mei zullen we meer informatie krijgen.