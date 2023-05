Was het een smartphone, of toch een telefoon? De Samsung Chat 322, die ook wel Samsung Ch@t 322 of Samsung C3222 werd genoemd, was een alternatief voor de dure BlackBerry. We bespreken het toestel deze zondag in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Samsung Chat 322

In het verleden waren er al telefoons die meer konden dan alleen bellen. Ze werden gebruikt om berichten te sturen, sociale media te verkennen en om muziek te beluisteren. Eén van de telefoons die populair was in die tijd, was de Samsung Chat 322. Een toestel dat de uitstraling had van een bijvoorbeeld een BlackBerry Curve, met het volwaardige QWERTY-toetsenbord.

De Samsung Chat 322 had een compact en gebruiksvriendelijk ontwerp, met de afmetingen 109,5 x 60 x 12,3 millimeter en een gewicht dat uitkwam op slechts 95 gram. Het toestel had een fysiek QWERTY-toetsenbord, waardoor gebruikers gemakkelijk en snel berichten konden typen. Het 2,2-inch kleurendisplay had een resolutie van 220 x 176 pixels. Wat de Samsung Chat 322 echt onderscheidde, waren zijn messaging-mogelijkheden. Met de telefoon kon je probleemloos SMS-berichten verzenden en ontvangen. Bovendien bood het apparaat ondersteuning voor MMS-berichten, waarmee je afbeeldingen en video’s konden delen. Het fysieke toetsenbord maakte het typen van berichten een stuk gemakkelijker dan op touchscreen-telefoons, al was niet iedere gebruiker even enthousiast over de bediening van het toetsenbord.

Hoewel de Samsung Chat 322 geen echte smartphone was, bood hij toch enkele internetfuncties. Het toestel had GPRS- en EDGE-ondersteuning, waardoor je e-mails kon verzenden en ontvangen, nieuws kon lezen en je tijd kon besteden aan sociale media. Hoewel de internetervaring op deze telefoon beperkt was in vergelijking met smartphones van vandaag, was het nog steeds een leuke toevoeging. Van de Samsung Ch@t 322 verscheen ook een WiFi-versie, die, zoals de naam al aangaf, ook WiFi als extra toevoeging had. Sowieso was een vrij unieke eigenschap destijds dat het toestel de ondersteuning had voor twee simkaarten.

De Samsung Chat 322 had ook enkele multimediafuncties. Het toestel had een ingebouwde MP3-speler en je kon gebruik maken van de FM-radio. Het toestel bood een microSD-kaartsleuf, waarmee het geheugen kon worden uitgebreid om meer muziek en foto’s op te slaan. Standaard was het geheugen met circa 50MB niet heel uitgebreid. Er was verder een 1,3 megapixel camera achterop met de mogelijkheid om in 15fps te filmen. Aan boord was een 1000 mAh batterij die gemiddelde prestaties afleverde.

Samsung bracht de Chat 322 uit voor een bedrag rond de 90 euro. Vooral in het prepaid-segment was de telefoon daarmee een leuk, en meer betaalbaar alternatief voor de duurdere messaging-telefoons, zoals die van BlackBerry. Het toestel was verkrijgbaar in het zwart, wit en zwart-roze.



Samsung Chat 322 samengevat in 3 punten: