Netflix, Videoland en Disney+: dit is er nieuw in juni 2023

In juni voegen de verschillende videodiensten nieuwe content toe. Wij zetten de content die Netflix, Videoland en Disney+ in juni nieuw toevoegen, op een rijtje.

Nieuw op de streamingdiensten in juni

De streamingdiensten staan al vol met content, maar dat betekent niet dat je het daarmee moet doen. Iedere maand worden door de verschillende videodiensten nieuwe films, series en documentaires online gezet. DroidApp zet op een rijtje welke content in juni 2023 toegevoegd wordt.

Netflix

Nieuwe films en series

Netflix deelt onderstaande foto met de nieuwe content die je kunt verwachten. Vanaf 8 juni kun je op Netflix terecht voor Never Have I Ever, seizoen 4, wat tevens het laatste seizoen zal zijn. Vanaf 14 juni staat Our Planet II op de streamingdienst, een schitterende natuurserie. Verder kun je terecht voor Manifest (seizoen 4), Oei, Ik Groei!, A Beautiful Life, seizoen 6 van Black Mirror, Manifest (seizoen 4, deel 2) en een documentaire genaamd Tina over het leven van Tina Turner. Ook is er het derde seizoen van New Amsterdam.

Videoland

Nieuwe series

Titel Seizoen Verschijningsdatum Mocro Maffia Seizoen 5 5-6-2023 New Amsterdam 5 5-6-2023 Mr Robot 1 t/m 4 19-6-2023 The Real Housewives of Atlanta 14 20-6-2023

Nieuwe films

Titel Beschikbaar vanaf The Dry 1-6-2023 The Impossible 1-6-2023 The Last Witch Hunter 1-6-2023 The Next Three Days 1-6-2023 Transcendence 1-6-2023 Trigger Point 1-6-2023 Tula: The Revolt 1-6-2023 Chez Nous 4-6-2023 Wonder 23-6-2023 Panama 28-6-2023

Programma’s

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Horrorhuurders & Huisjesmelkers 4 2-6-2023 Een Nieuw Leven in de Zon 1 5-6-2023 Ik Weet Er Alles Van 5 5-6-2023 Politie op je Hielen (UK) 13 5-6-2023 Helden van hier: Door het vuur 3 10-6-2023 Politie op je Hielen (UK) 14 12-6-2023 Politie op je Hielen (UK) 15 20-6-2023 De Dierenkliniek Down Under 8 24-6-2023 Helden van hier: Door het vuur 4 24-6-2023 Horrorhuurders & Huisjesmelkers 5 26-6-2023 Renze 26-6-2023 Politie op je Hielen (UK) 16 27-6-2023

Documentaires

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Shock Doc: Sex Party Secrets 4-6-2023 Tom Daley Illegal to be Me 6-6-2023 Million Dollar Buffet 7-6-2023 Beau en Michiel in Amerika ? Videoland Original 1 8-6-2023 Zo Wordt Het Gemaakt 2 8-6-2023 The Conservation Game 21-6-2023 De Jacht Op De Jaguar: Een Film Van Humberto Tan – Videoland Original 21-6-2023

Kinderen

Titel Beschikbaar vanaf Power Rangers 1-6-2023 Sammy 2: Escape From Paradise 1-6-2023 Sammy’s Avonturen 2 1-6-2023 Tarzan 1-6-2023 Tarzan (Nederlandstalig) 1-6-2023 Ted & De Schat Van De Mummie 1-6-2023 Barbie als de Prinses en de Bedelaar (NL & ENG gesproken) 3-6-2023 Barbie als Rapunzel (NL & ENG gesproken) 3-6-2023 Barbie: Fairytopia NL 3-6-2023 Barbie en de Drie Musketeers NL 3-6-2023 Barbie en het Zwanenmeer (NL en ENG gesporken) 3-6-2023 Blaze en de Monsterwielen 4-6-2023 Butterbean’s Café 4-6-2023 Side Hustle 4-6-2023

Disney+

De nieuwe films en series die op Disney+ verschijnen deze maand zijn: