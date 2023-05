Netflix account delen? Dat kost 3,99 euro in Nederland en België

Netflix is begonnen met het informeren van klanten in Nederland en België over een wijziging die is doorgevoerd. Netflix-gebruikers die hun account delen zullen moeten bijbetalen. De prijzen zijn nu bekend gemaakt.

Netflix account delen gaat geld kosten

Deel je je account van streamingdienst Netflix met anderen buiten je eigen huishouden, dan kan dat zomaar geld gaan kosten. Netflix laat weten dat het inmiddels is begonnen met het inlichten van gebruikers die hier gebruik van maken. Dit doet de streamingdienst via een e-mail die naar de klanten wordt gestuurd. Wanneer je als gebruiker nog steeds je account wilt delen met mensen buiten je eigen huishouden, zal hiervoor een bedrag in rekening gebracht worden.

Als klant krijg je de vraag of je diegene over wilt hevelen naar een nieuw account, of dat je hem toevoegt aan je abonnement. In dat eerste geval kan de kijklijst en historie gewoon meegenomen worden naar het nieuwe account. Kies je ervoor om het andere huishouden toe te voegen aan je account, dan betaal je 3,99 euro per maand bovenop je abonnementskosten. De optie om een lid toe te voegen buiten het eigen huishouden is niet mogelijk bij het Basic-abonnement. Dit betekent dat het toevoegen alleen kan bij een Standaard-abonnementsvorm van 11,99 euro per maand (België 13,99 euro p/m) of het Premium-abonnement van 15,99 euro per maand (België 17,99 euro p/m).

De klanten worden vanaf nu ingelicht, zo laat Netflix weten. Om te bepalen of een gebruiker zijn of haar account deelt buiten het huishouden, worden verschillende methodes gebruikt om dit vast te stellen door de streamingdienst.