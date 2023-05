Vakantiegeld aanbiedingen: dit zijn de beste deals van 2023

Het vakantiegeld is bij velen weer gestort. Maar wat ga je ermee doen? Gebruik je het voor je vakantie, of ga je toch voor een nieuwe aankoop? DroidApp zet de beste vakantiegeld deals voor je op een rijtje.

Wat koop je van je vakantiegeld?

Grote kans dat je salarisstrook deze keer hoger is dan voorgaande maanden. Dit alles dankzij het vakantiegeld dat je gestort hebt gekregen. Het is een mooie toevoeging voor je vakantie, maar misschien heb je er wel andere plannen mee. Bij verschillende winkels kun je terecht voor de vakantiegeld aanbiedingen. Je kunt daarmee leuk besparen op een cadeautje voor jezelf.

DroidApp heeft de beste deals voor je vakantiegeld op een rijtje gezet. Wat ga jij bestellen?

OnePlus 11

Coolblue

Je kunt onder andere bij Coolblue terecht voor vakantiegeld deals. Hiermee bespaar je bijvoorbeeld tot 200 euro op Dyson stofzuigers, of kun je tot 30 procent besparen op Samsung smartphones. Bij Coolblue kun je ook terecht voor kortingen op smartwatches van Garmin, wasmachines, televisies We hebben nog een aantal deals voor je op een rijtje gezet.

Bekijk alle aanbiedingen bij Coolblue op deze pagina.

Bol.com

Bol.com spreekt niet over vakantiedagen deals, maar wel over de Bol 7 daagse met goede deals. Hier moet je niet te lang mee wachten, want ze verlopen snel. Je krijgt tot 65 procent korting op wasmiddelen en wasverzachter, tot 15 procent korting op toestellen van Samsung en OnePlus, tot 50 procent korting op luiers en billendoekjes en ga zo maar door. Ook kortingen op televisies, toiletpapier en laptops zijn er. We kunnen een heel lang overzicht maken, maar het beste kun je terecht op deze pagina, waar je alle deals kunt terugvinden. Daar vind je ook dagdeals die alleen deze dag geldig zijn.

MediaMarkt

Aanbiedingen voor je vakantiegeld vind je ook terug bij MediaMarkt. De winkel stunt met verschillende aanbiedingen. Het komende weekend kun je profiteren van veel aanbiedingen in alle categorie├źn. Denk aan korting op televisies, stofzuigers, koelkasten, maar ook tablets, smartwatches en laptops. Een aantal aanbiedingen hebben we hieronder uitgelicht.

Bekijk alle aanbiedingen bij MediaMarkt op deze pagina.

Belsimpel

Webwinkel Belsimpel stunt eveneens met mooie aanbiedingen. Je kunt bijuvoorbeeld de Pixel 7a gratis krijgen bij een abonnement van 31,00 euro per maand met onbeperkt bellen en sms’en. Kortingen vind je ook op andere toestellen, zoals de Pixel 6a, de Galaxy S23-serie of de iPhone.

Bekijk alle deals van Belsimpel op deze pagina.

Mobiel

Bij Mobiel vind je op deze pagina de superscherpe deals. Hierbij krijg je een gratis JBL koptelefoon, Google Chromecast of 100 euro aan accessoires cadeau bij het afsluiten van een sim-only abonnement. Ook krijg je tot 77 procent korting op je telefoon + abonnement combinatie.

Amazon

Bij Amazon kun je van verschillende acties profiteren. Je krijgt tot 71 procent korting op Samsung geheugen en opslag. Maar ook kun je tijdens de Vroege Zomer Deals profiteren van tot 44 procent korting op Logitech, babyverzorging, huishoudelijke producten zoals wasmiddel en wc-papier. Andere aanbiedingen zijn bijvoorbeeld op Garmin-producten en op geheugen en opslag van SanDisk en Western Digital. Alle aanbiedingen vind je terug op deze pagina.

Andere aanbieders

Er zijn nog meer acties bij (web-) winkels en providers. Die vind je via onderstaande links.

Bekijk ook ons overzicht met de beste sim-only aanbiedingen van mei, waarbij je ook cadeaus kunt krijgen!