Sim-only aanbiedingen mei 2023: met gratis cadeaus

Sim-only aanbiedingen zijn er in vele soorten en maten. Leuk is dat je hier soms best veel geld op kunt besparen door niet zomaar te verlengen bij je huidige provider. Soms krijg je er zelfs gratis een toestel of een cadeau bij. DroidApp zet de deals op een rijtje.

Beste sim-only aanbiedingen deze maand

Iedere maand zet DroidApp op een rijtje waar je de beste sim-only aanbiedingen kunt vinden. Want er wordt door veel providers gestunt op de verschillende netwerken, maar een zoektocht naar de beste deal kan soms lastig zijn. Gelukkig kunnen we je hierbij helpen. DroidApp zet, onafhankelijk, op een rijtje waar je in mei de beste aanbiedingen kunt vinden.

De Galaxy A14

Mobiel

Bij Mobiel kun je profiteren van een gratis cadeau bij het afsluiten van een sim-only abonnement. Afhankelijk van welke provider je kiest, krijg je een gratis Chromecast of 50 euro accessoiretegoed (Ben, BudgetMobiel, Hollandsnieuwe, Lebara, Tele2 en 50+ Mobiel). Kies je voor een sim-only abonnement bij T-Mobile, KPN of Vodafone, dan krijg je 100 euro accessoiretegoed of een gratis JBL Tune 770 headset. Hiervoor gebruik je de actiecodes JBLTUNE, ACC100, GOOGLE of ACC50 op deze pagina tijdens het bestelproces. Het geldt voor zowel 1- als 2-jarige abonnementen.

Ben

In de maand mei kun je profiteren van mooie aanbiedingen bij Ben. Voornamelijk de bundel met 15.000MB aan data is flink interessant geprijsd. Voor slechts een tientje per maand heb je deze bundel, waarbij je ook nog eens 200 minuten per maand hebt. Tevens bespaar je 20 euro op de aansluitkosten.

Bekijk en bestel via de website van Ben

Simpel

Bij Simpel kun je profiteren van de Eenmaal Andermaal deals. Hier heb je 14GB data met onbeperkt bellen en 500 sms’jes voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Ook hier betaal je geen aansluitkosten en kun je net als bij de andere providers je bundel ook in het buitenland gebruiken.

Bekijk en bestel op de website van Simpel

Andere aanbiedingen

Er zijn nog meer sim-only aanbiedingen in mei. Zo krijg je bij Hollandsnieuwe de eerste zes maanden 50 procent korting op je bundel en krijg je dubbel zoveel in je bundel als je thuis Ziggo hebt. Bij KPN kun je data delen met anderen op hetzelfde adres, zodat je niet allen in de familie een (duur) abonnement met veel data.

Ander voordeel bij: