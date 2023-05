De 7 beste apps van april 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

Iedere maand zetten we het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand op een rijtje. Daarnaast nemen we de beste apps van de maand met je door. Hierbij een overzicht van april 2023.

Android in april

De maand begon natuurlijk met 1 april. We hebben een overzicht voor je online gezet met de beste grappen en inhakers van dit jaar. Maar er was natuurlijk nog meer te melden in de vierde maand van het jaar. Zo kon DroidApp exclusief melden dat de Huawei P60 Pro naar Nederland komt.

Xiaomi presenteerde in april verschillende nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan de Xiaomi 13 Ultra, de Pad 6 en de Band 8. Asus en Republic of Gamers presenteerden de ROG Phone 7. Motorola kondigde de Edge 40 Pro aan, waarvan we tevens een preview hebben gedeeld.

Bij Google werd Android 14 Beta 1 uitgebracht begon het bedrijf ook de met de uitrol van de automatische archiveerfunctie. Ook werd de magische gum naar iedereen uitgerold; een handige toevoeging in Google Foto’s. In de Google One app kan iedere gebruiker nu de VPN gebruiken. In Google Maps zagen we ook een fijne verbetering; een indicator voor de speld.

WhatsApp kwam ook met regelmaat in het nieuws. Zo ging het nieuws over geanimeerde emoji, het nieuwe emoji-toetsenbord en drie nieuwe beveiligingsfuncties. Bij Strava werd de Spotify-integratie toegevoegd. Klanten van ASN, SNS en RegioBank krijgen een compleet vernieuwde app voorgeschoteld.

Apps

Hieronder hebben we een selectie gemaakt met de beste apps van de afgelopen maand. Applicaties die we hebben besproken omdat ze nieuw zijn, zijn geüpdatet of juist het vermelden waard zijn. We hebben ze hieronder in willekeurige volgorde voor je neergezet. Alle apps die we hebben besproken vind je terug op de app-pagina.

Stippl

Een toffe applicatie waarmee het samen plannen van je reis een stuk makkelijker wordt; dat kan met de Stippl app. De applicatie laat je waar ook ter wereld gemakkelijk een reis samenstellen. Je stelt eenvoudig in waar je verblijft en voor welke periode. Tevens kun je handig de kosten toevoegen waarmee je duidelijk inzicht krijgt in de uitgaven. Ook kun je de inpaklijst samenstellen, zodat je niets hoeft te vergeten als je op vakantie gaat.

Plantigo

Plantigo is een fijne applicatie voor de plantenliefhebber. Heb je stekjes over, of wil je van een plant af, dan kun je hem een tweede leven geven bij iemand anders. Ook kun je van anderen planten overnemen. Soms gratis, soms tegen een vergoeding. De applicatie vertelt ook welke aandacht de gekozen plant nodig heeft, zodat je er snel genoeg achter komt of je de geschikte eigenaar bent.

Earth Hero

Met Earth Hero word je verbonden met een platform van mensen die zich actief inzetten tegen klimaatverandering en omliggende zaken. Om zelf je impact op klimaatverandering aan te pakken kun je in de Earth Hero app verschillende tips vinden. Daarnaast kun je er terecht voor uitdagingen. Met de koolstoftracker kun je je eigen CO2-uitstoot berekenen en zien hoe deze verandert na verloop van tijd.

Potje

Samen sparen met familie of vrienden wordt met de Potje app een stuk makkelijker gemaakt. We hebben de app in april besproken op DroidApp. Door middel van een spaarplan, taken en herinneringen kun je hulp krijgen bij het gezamenlijk sparen. Tevens wordt het geld op een veilige plek gereserveerd. Met de Potje app wordt het makkelijk om bijvoorbeeld gezamenlijk geld sparen voor een vakantie, een cadeau of iets anders.

Sweat

Speciaal voor vrouwen is er de Sweat app. Deze applicatie helpt op een ondersteunende en effectieve manier om fit te worden. De veelzijdige fitness-app Sweat helpt je met verschillende oefeningen en opdrachten doormiddel van trainingsprogramma’s. Deze kunnen worden afgestemd op je wensen en niveau.

NS Lekker Onderweg

Haal je regelmatig een broodje of een kop koffie op het station? Dan kan het lonen om de NS Lekker Onderweg app te downloaden. Hiermee kun je sparen voor gratis producten. Denk aan een croissantje van de kiosk of een pasta van Julia’s. Je hoeft geen account aan te maken; je kunt direct beginnen met sparen.

Tweek

Een andere applicatie die we in april hebben besproken is Tweek. Deze applicatie heeft de mogelijkheid om je taken en agenda-items te bundelen in één toepassing. In de betaalde versie van de app heb je de mogelijkheid om eventueel agenda-items en dergelijke te synchroniseren met je Google Agenda.

Bonustip: DroidApp app

We hebben ook onze eigen DroidApp app voor je. In onze eigen app vind je het laatste nieuws, onze uitgebreide reviews en de toesteldatabase. Met laatstgenoemde heb je direct toegang tot de specificaties en actuele prijzen. Handig is dat je kunt instellen dat je een notificatie krijgt als er een nieuw artikel online is gegaan. De app is vrij van advertenties en gratis in gebruik!