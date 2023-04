De vergeten smartphone: Qtek 8310

We gaan flink wat jaren terug in de tijd met deze editie van ‘De vergeten smartphone’. We bespreken de Qtek 8310. Wat had deze PDA uit 2005 te bieden, en welke herinneringen hebben we aan het toestel? Dat lees je deze week op DroidApp.

Qtek 8310

De Qtek 8310 was één van de toestellen die goed wist te scoren als PDA. Opvallend was dat het toestel bekend was onder meerdere namen. Zo kennen we het toestel ook als T-Mobile SDA, Dopod 577W en HTC Sonata. Ook werd hij nog onder verschillende andere namen uitgebracht zoals O2 XDA Orion, i-mate SP5 en Vodafone V1240. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ zullen we hem ‘gewoon’ Qtek 8310 noemen. De telefoon werd gemaakt door HTC, waardoor het verklaart dat de telefoon ook als Sonata bekend was.

Het apparaat had destijds een scherm van 2,2 inch, dat een resolutie van 320 x 240 pixels bood. Dit was destijds één van de beste schermen die beschikbaar was op mobiele telefoons en het maakte de Qtek 8310 een aantrekkelijke keuze voor mensen die veel tijd doorbrachten op hun telefoon. Het scherm van de 8310 werd ook goed beoordeeld. Onder het scherm zaten vier toetsen om snel bepaalde acties uit te voeren.

Een ander belangrijk kenmerk van de Qtek 8310 was het besturingssysteem. Het apparaat draaide op Windows Mobile 5.0, wat destijds een van de betere besturingssystemen was die beschikbaar waren voor smartphones. Windows Mobile 5.0 bood gebruikers de mogelijkheid om meerdere applicaties tegelijkertijd te draaien en het bood ook een breed scala aan functies en aanpassingsmogelijkheden.

De Qtek 8310 had ook een krachtige processor voor zijn tijd. Het apparaat werd aangedreven door een 200 MHz sterke TI OMAP 850-processor en had 64MB RAM en maximaal 128MB ROM. Je kon de opslagruimte uitbreiden met een MiniSD-geheugenkaart.

Voor het maken van foto’s was de smartphone van Qtek voorzien van een 2 megapixel camera. Aan de voorzijde had de fabrikant een VGA-camera geplaatst, waarmee de resolutie uitkomt op 0,3 megapixel. Deze kon je bijvoorbeeld gebruiken voor videobellen.

De Qtek 8310 had enkel toegang tot 2G en EDGE, maar dus geen 3G. Wel kon je met de 8310 op WiFi en kon je aan de slag met Bluetooth of infrarood. Middels de mini-USB-poort, kon je het toestel met een kabel aansluiten op een computer. Je kon aan de slag met het bewerken van documenten, waarbij de telefoon opvallend genoeg niet de apps van Microsoft aan boord had, maar er een CD meegeleverd werd met ClearVue toepassingen. Verder was er MSN, taakbeheer en games als Bubble Breaker en Solitaire.

De Qtek 8310 was een uitgebreide smartphone voor zijn tijd. Het toestel werd goed ontvangen, hoewel er nog wel het één en ander verfijnd had kunnen worden op het gebied van toepassingen en documentbewerking. De 8310 ging de deur uit voor een bedrag van ongeveer 400-450 euro.



Qtek 8310 samengevat in 3 punten