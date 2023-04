Gehuld in de anonimiteit; zo kunnen we de Samsung S3500 wel het beste omschrijven. Had deze Zuid-Koreaanse telefoon dan niets bijzonders te bieden? We bespreken hem deze week in ‘De vergeten telefoon’.

Samsung S3500

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de meest uiteenlopende telefoons en smartphones. Bij het ene model zal je sneller een ‘ohja’-momentje krijgen, dan bij het andere toestel. Welke herinneringen heb je nog aan de Samsung S3500?

De Samsung S3500 bood een 2,2 inch TFT-scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Het scherm was gelijk aan dat van de Samsung U900 Soul, die een prijsklasse hoger zat. Het scherm van de telefoon werd positief ontvangen. De S3500 bood een 2 megapixel camera aan de achterkant. Hiermee kon ook gefilmd worden; in 320p in 15fps. Je kon als aanvulling ook de flitser gebruiken.

Aan boord van de Samsung S3500 was er een 800 mAh batterij, die ook verwisselbaar was. Het toestel bood 30MB aan interne opslagruimte. Dit kon uitgebreid worden met een microSD-geheugenkaart, zodat je genoeg ruimte had om al je foto’s, video’s en muziek op te slaan.

De Samsung S3500 bood nog meer eigenschappen, zoals Bluetooth 2.1, een FM-radio en een mediaspeler die verschillende bestandsindelingen ondersteunt. Ook zagen we een webbrowser waarmee je kon surfen op het internet. Dit alles wel over het (tragere) GSM-netwerk. Overigens gebeurde internetten in 2009 meestal niet via de telefoon, maar ‘gewoon’ via de computer.

Eén van de meest opvallende kenmerken van de Samsung S3500 was echter het ontwerp. De S3500 was een slanke en stijlvolle telefoon die in elke zak paste. Het was voorzien van een zilveren frame en een grijs-zwarte achterkant die er strak uitzag. Ken je de ringtones nog uit onderstaande video?



Samsung S3500 samengevat in 3 punten: