Nieuwe ROG Phone 7 aangekondigd: alles voor de veeleisende gamer

Als gamer wil je het liefst een zo goed mogelijke smartphone. De zevende generatie van de ROG Phone staat nu klaar. We maken kennis met de ROG Phone 7 en de ROG Phone 7 Ultimate.

ROG Phone 7

Republic of Gamers, afgekort ROG, is in 2006 op de markt gebracht door het merk Asus. De fabrikant brengt onder de naam ROG Phone smartphones uit, waarmee je als gamer het onderste uit de kan van de smartphone kunt halen. Nu heeft het merk de ROG Phone 7 en de ROG Phone 7 Ultimate aangekondigd.

Allereerst de verschillen tussen de ROG Phone 7 en de Phone Ultimate. De ROG Phone 7 Ultimate is voorzien van een ROG Vision Matrix beeldscherm aan de achterzijde. Tevens kan het GameCool 7 koelsysteem worden uitgebreid met de AeroActive Cooler 7 accessoire. Verder zijn de mogelijkheden en specificaties vergelijkbaar aan elkaar.

Aan boord van de Asus ROG Phone 7 vinden we de Snapdragon 8 Gen 2 chipset met maximaal 16GB aan werkgeheugen. Bij de ‘7’ kun je ook kiezen uit de versie met 256GB geheugen en 12GB aan werkgeheugen. Anders krijg je 512GB aan interne opslagruimte.

Wat heeft de ROG Phone 7 nog meer te bieden? Nou, genoeg. De telefoon heeft een 6,78 inch groot AMOLED-scherm met bovenin een 32 megapixel front-camera. Achterop biedt de telefoon drie camera’s; een 50 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoek en 5 megapixel macrolens. Filmen kan in 8K-kwaliteit met 24fps, of in 4K met 30/60fps.

De ROG Phone 7-modellen worden beiden voorzien van een flinke 6000 mAh batterij, waarmee je dus wel even de tijd doorkomt. Als de batterij leeg is, kun je de batterij opladen met de 65W lader.

Verkrijgbaarheid

De ROG Phone 7 en ROG Phone 7 Ultimate zijn binnenkort verkrijgbaar. De prijs van de ROG Phone 7 12GB/256GB komt uit op 999 euro. Voor 1199 euro krijg je de configuratie 12GB/512GB. De Ultimate versie gaat 1399 euro kosten.