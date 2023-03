Asus Zenfone 10 verschijnt in geruchtencircuit; eerste details

De eerste details over de nieuwe high-end smartphone van Asus komen binnenrollen. De fabrikant zal binnen afzienbare tijd de Asus Zenfone 10 presenteren. Wat gaat de nieuwe smartphone ons brengen?

Asus Zenfone 10 komt eraan

De Asus Zenfone 9 review verscheen vorig jaar, en daarin waren we positief verrast door dit compacte toestel. Een opvolger lijkt er binnenkort aan te komen; de Asus Zenfone 10. Allereerst lijkt het erop dat Asus kiest voor een groter scherm. Waar zijn voorganger een compacte behuizing meekreeg dankzij het 5,9 inch AMOLED-scherm, zal dit bij de 10 een scherm worden van 6,3 inch. Informatie over de afmetingen is nog niet bekend.

Asus zal de Zenfone 10 voorzien van de krachtige Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Verder wordt verwacht dat de telefoon maximaal 16GB aan werkgeheugen en 256GB/512GB aan opslagruimte meekrijgt. De fabrikant zou het toestel voorzien van een IP68-certificering waardoor het stof- en waterdicht is. Verder zou de 5000 mAh batterij de mogelijkheid krijgen om deze op te laden met een kracht van maximaal 67W.

Achterop zou de Asus Zenfone 10 een 200 megapixel camera krijgen; iets wat we eerder al zagen bij de Galaxy S23 Ultra en de Motorola Edge 30 Ultra. Waar de 9 in juli kwam, zouden we de nieuwe Zenfone 10 pas in het vierde kwartaal van 2023 gaan zien. Er zouden drie kleuropties gepland staan, maar niet bekend is welke dit zijn. Naar verwachting komt de Asus Zenfone 10 met Android 13, waarna snel Android 14 zou moeten verschijnen. Over de Android-skin ligt de ZenUI interface.

Wanneer er meer informatie bekend is over de Zenfone 10, houden we je natuurlijk op de hoogte.