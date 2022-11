Asus deelt Android 13 updateschema voor Zenfone 9 en 8

Asus heeft het updateschema vrijgegeven voor de update naar Android 13. In totaal krijgen 7 toestellen de update naar de nieuwste Android-versie, waaronder de Zenfone 9 en de Zenfone 8.

Asus updateschema Android 13

Android 13 is in de afgelopen tijd al bij verschillende merken uitgerold, waarbij we met name bij Samsung de nodige updates voorbij hebben zien komen. Asus is ook van de partij. In een nieuw bericht deelt de fabrikant de updateplannen voor de verschillende toestellen die het heeft uitgebracht. Het gaat hierbij om toestellen uit de eigen Zenfone-serie, maar ook de ROG telefoons van het bedrijf, de toestellen die speciaal op de markt zijn gebracht voor de fanatieke gamers.

Om te beginnen de Asus Zenfone-serie. De Asus Zenfone 9, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Asus Zenfone 9 review, krijgt de update vanaf december 2022 aangereikt. Een maand later, vanaf januari 2023 zal Asus beginnen met het uitrollen van de update naar de nieuwste Android-versie voor de Asus Zenfone 8-serie. In een eerste kwartaal van 2023 zal de uitrol beginnen voor de Asus ROG Phone 6D en 6D Ultimate, de 6 en 6 Pro. Vanaf het tweede kwartaal komt de update beschikbaar voor de ROG Phone 5 en 5S-serie.

Asus zal over de Android 13 update haar eigen skin meeleveren. Welke wijzigingen dit met zich meebrengt is nog niet bekend.