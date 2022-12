Asus Zenfone 9 wordt bijgewerkt naar Android 13

Een nieuwe update komt naar de Asus Zenfone 9. De compacte high-end smartphone wordt voorzien van de update naar Android 13. Dit is de nieuwste Android-versie.

Android 13 voor Zenfone 9

Asus is begonnen met het updaten van de Asus Zenfone 9. Deze compacte high-end smartphone hebben we eerder uitgebreid behandeld in de Asus Zenfone 9 review. De smartphone krijgt de nieuwste Android-versie aangereikt en dat is goed nieuws. Je krijgt hierbij nieuwe functies tot je beschikking. Denk aan een verbeterd privacy- en beveiligingsinzicht, verbeterde prestaties, meer kleuropties voor Material You en de mogelijkheid om per app in te stellen in welke taal je deze wilt gebruiken. Ook zijn meerdere systeem-apps bijgewerkt door Asus.

De update voor de Asus Zenfone 9 wordt vanaf nu uitgerold. Deze is zo’n 850 MB groot. Het kan zijn dat de update gefaseerd uitgerold wordt. Dan kan het even duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je Zenfone 9.