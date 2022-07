ASUS presenteert twee onwijs krachtige smartphones; ROG Phone 6 en 6 Pro

Twee nieuwe smartphones zijn aangekondigd door ASUS. Zoals we gewend zijn aan toestellen uit de ROG-serie zijn ook de ROG Phone 6 en 6 Pro bedoelt voor de fanatieke gamers.

ROG Phone 6 (Pro)

Het portfolio van ASUS Republic of Gamers (ROG) is uitgebreid met twee nieuwe toestellen; de ROG Phone 6 en ROG Phone 6 Pro. De twee smartphones zijn wederom geoptimaliseerd voor de game-liefhebbers. Het zijn de krachtigste toestellen van de fabrikant ooit en zijn van alle gemakken voorzien. Bij de ROG Phone 6 Pro is er een AeroActive Cooler 6, is er een extra LED-display aan de achterkant voor animaties en notificaties en is er een nog beter koelsysteem, zodat je ongestoord kunt gamen.

De specificaties tussen de twee modellen zijn vrijwel gelijk, alleen zien we bij de ROG Phone 6 Pro een werkgeheugen van 18GB, samen met 512GB aan opslagruimte, waar het normale model het met 8/12/16GB RAM moet doen en 128/256/512GB opslagruimte. Allebei de toestellen hebben een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset en een flinke 6000 mAh batterij. Deze accu kan met 65W snel opgeladen worden.

Op het gebied van fotografie bieden de telefoons een 50MP hoofdlens, 13MP groothoek en 5MP macrolens. Voorop is er een 12 megapixel camera geplaatst. Er is een 6,78 inch AMOLED-scherm met 165Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie.

De ROG Phone 6 en ROG Phone 6 Pro komen naar zowel Nederland als België. Dat moet nog deze maand gebeuren, zo is de planning. De prijs van de ROG Phone 6 12GB/256GB komt uit op 999 euro en 1149 euro voor de 16GB/512GB versie. Voor een bedrag van 1299 euro gaat de ROG Phone 6 Pro mee naar huis.