Asus komt met Zenfone 8 en 8 Flip met flip-camera

Twee nieuwe toestellen worden toegevoegd aan het portfolio van Asus. De fabrikant presenteert de Asus Zenfone 8 en de Zenfone 8 Flip. Die laatste is voorzien van een flip-camera.

Asus Zenfone 8 (Flip) aangekondigd

Asus is niet zo’n genestelde naam in Nederland. De fabrikant kan haar toestellen hier niet verkopen doordat het door de rechter beschuldigd is van het schenden van patenten van Philips.

De Asus Zenfone 8-serie bestaat net als de voorgaande serie uit twee modellen. Ook hierbij zien we weer een toestel met een flip-camera. Dit heeft als voordeel dat je voor zowel je foto’s als je selfies dezelfde hoge kwaliteit camera kunt gebruiken. Zowel de Zenfone 8 als de Flip krijgen een Snapdragon 888 chipset en zijn voorzien van Android 11 met ZenUI 8.

De Zenfone 8 krijgt een 5,9 inch Super AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Er is 128/256GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. De dual-camera heeft een 64MP hoofdlens en een 12 megapixel groothoeklens. Bij de Zenfone 8 Flip zien we een 6,67 inch Super AMOLED-scherm met 90Hz. De triple-camera heeft een 64 megapixel hoofdlens, samen met een 8MP telelens met 3x zoom en een 12MP groothoeklens. De accucapaciteit komt uit op 5000 mAh.

Asus wil de Zenfone 8 uitbrengen voor 679 euro. Voor 879 euro gaat de Zenfone 8 Flip mee naar huis. Tijdelijk krijg je 80 euro korting. Asus verkoopt de twee toestellen alleen zelf.