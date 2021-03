Asus kondigt ROG Phone 5 aan: smartphone met krachtige specs

ROG Phone-modellen staan bekend om hun krachtige specificaties, vooral interessant voor gamers. Er is nu een nieuw model; de Asus ROG Phone 5, voorzien van de beste specs.

Asus ROG Phone 5

Er komt een nieuwe echte gaming-smartphone aan van Asus. De fabrikant brengt met Republic of Gamers de ROG Phone 5 uit. Daarnaast komt er ook nog een ROG Phone 5 Ultimate welke voorzien is van maar liefst 18GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Er is ook een ROG Phone 5 Pro met 16GB RAM en 512GB opslagruimte.

Daarbij zijn er ook nog verschillende varianten van de ROG Phone 5 zelf. De ene variant biedt 12GB/16GB met 256GB opslagruimte. De andere variant geeft je 8GB RAM/128GB opslagruimte. De ROG Phone 5 is voorzien van een 6,78 inch AMOLED-paneel met 144Hz verversingssnelheid (niet adaptief) en Full-HD+ resolutie. Tevens heeft het HDR10+ support en een touch sampling rate van 300Hz. We zien ook een extreem lage touch latency van slechts 24,3 ms.

Als we kijken naar de specificaties van de Asus ROG Phone 5 zien we verder een flink gewicht van 239 gram. Daarbij is er een 6000 mAh accu met 65W snelladen. Er is een 24MP front-camera en triple-camera achterop. Hierbij zien we een 64MP hoofdlens, 13MP groothoek en 5MP macro. Tal van sensoren zorgen ervoor dat je zonder problemen kunt gamen en natuurlijk is er Android 11 aanwezig. De telefoon zelf is voorzien van de Snapdragon 888 chipset. Ook is er de ‘next-generation GameFX’ sound-system voor de beste geluidskwaliteit.

Vanaf eind maart is de goedkoopste versie als eerst beschikbaar. Daarna volgen de duurdere modellen. Er verschijnen ook verschillende accessoires zoals een AeroActive 5 Cooler om de temperatuur tot wel 10 graden te verlagen, een gamepad en controllers. De prijs voor de 8GB/128GB komt op 800 euro te liggen, 12GB/256GB voor 900 euro en 16GB/256GB voor 1000 euro. Voor 1200 euro krijg je de ROG Phone 5 Pro, voor 1300 euro de Ultimate. Asus zal in Nederland het toestel alleen via een eigen winkel verkopen en je kunt ervoor terecht bij Belsimpel.