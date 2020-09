Asus Zenfone 7 en 7 Pro met flip-camera aangekondigd: alle details

Asus heeft een nieuwe smartphonereeks aangekondigd onder de naam Zenfone 7. De twee toestellen hebben de bekende flip-camera en hebben diverse verbeteringen meegekregen ten opzichte van haar voorgangers.

Asus Zenfone 7 aangekondigd

Asus heeft het doek van de Zenfone 7-serie gehaald. De toestellen hebben de namen Zenfone 7 en Zenfone 7 Pro meegekregen. Het zijn de high-end devices van de fabrikant en ze bieden ondersteuning voor het 5G-netwerk. Ze kennen ook veel overeenkomsten met elkaar, want qua afmetingen zijn ze gelijk, en ze hebben allebei een 6,67 inch AMOLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid en een beeldresolutie van 2400 x 1080 pixels.

Bij de Zenfone 7 is er een Snapdragon 865 processor en is er keuze uit 128GB aan opslag met 6GB of 8GB RAM. Er is een quad-camera met 64MP hoofdlens, 8MP telefotolens en 12MP groothoeklens. Bij de Zenfone 7 Pro zijn de laatste twee lenzen ook nog voorzien van optische beeldstabilisatie. De camera set-up is verder gelijk. De twee Zenfone 7-telefoons kunnen in 8K filmen, hebben een 5000 mAh accu en kunnen met 30W opgeladen worden.

Asus zal de Zenfone 7 in verschillende Europese markten uitbrengen, maar een prijs en welke landen dit zijn is nog niet bekend. We vermoeden dat Nederland niet tot deze landen behoort. In 2019 verloor Asus een rechtszaak van Philips vanwege schending van een patent. Hierop moest Asus alle toestellen van de Nederlandse markt halen. De prijzen zijn voor nu alleen bekend voor Taiwan; waar de Zenfone 7 rond de 640 euro gaat kosten en de Pro voor omgerekend 800 euro over de toonbank gaat.