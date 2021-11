Asus begint met uitrol van Android 12 in december

Nog dit jaar zal Asus beginnen met het uitrollen van de update naar Android 12. Vanaf december zullen de eerste smartphones van het merk bijgewerkt worden met de nieuwste Android-versie.

Asus met Android 12

Vorige week was daar de officiële vrijgave van Android 12. De eerste smartphones kregen daarbij de update naar de nieuwste Android-versie aangeboden. Mocht je in het bezit zijn van een smartphone van Asus, dan hebben we nieuws voor je. De eerste toestellen zullen vanaf december bijgewerkt worden met Android 12.

Als eerst zijn de Zenfone 8 en de Zenfone 8 Flip aan de beurt; deze update naar Android 12 wordt vanaf december 2021 uitgerold. De Zenfone 7 volgt volgend jaar, waarbij de uitrol gepland staat voor de eerste helft van 2022. Degenen met een ROG (gaming-) Phone kunnen vanaf volgend jaar ook op de update naar Android 12 rekenen. Voor de ROG Phone 5 en 5s wordt de update vanaf het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar gesteld. Voor de ROG Phone 3 wordt een bredere periode aangehouden; waarbij wordt gesproken over een uitrol vanaf de eerste helft van 2022.

Samen met Android 12 worden de Asus-smartphones bijgewerkt met de nieuwe versie van ZenUI. Asus belooft hiervoor eenvoudigere navigatie, gestroomlijnde bedieningspanelen, betere controle en meer aanpassingsmogelijkheden.