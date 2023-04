NS laat je gratis producten sparen met ‘Lekker Onderweg’ app

Met een nieuwe applicatie van de Nederlandse Spoorwegen kun je sparen voor gratis producten die je op het station kunt halen. De app heeft de naam Lekker Onderweg gekregen.

NS Lekker Onderweg app

Ben je een trouwe bezoeker van winkels op het station? Dan kan de NS Lekker Onderweg app wellicht wat voor jou zijn. De applicatie laat je bij de verschillende formules van NS, sparen voor gratis producten. Het gaat om Kiosk, Julia’s en Stationshuiskamer.

Nu worden er nog losse papieren spaarkaarten gebruikt bij de verschillende ketens. Dat alles wordt nu verzameld in één app; de Lekker Onderweg applicatie. Per product dien je zes spaarzegels te sparen, waarna je het 7e product gratis ontvangt. Het sparen gaat door in de applicatie de QR-code te scannen. Overigens werkt dit niet met meerdere telefoons. Het gaat anoniem en is toestelgebonden. Wissel je dus van telefoon, dan begin je met een nieuwe spaarkaart.

Heb je nu een papieren spaarkaart, dan kun je deze inleveren tot 31 december 2023. De applicatie gaat dit dus vervangen. Om de app te gebruiken dient je smartphone te beschikken over Android 5.0 Lollipop of iOS 11 en hogere versies.

Foto: NS beeldbank