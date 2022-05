NS app bijgewerkt met verbeteringen voor OV-fiets

Er staat een update klaar van de NS Reisplanner app. De applicatie is bijgewerkt met verbeteringen voor de OV-fiets, waarmee je nu meer kanten op kunt in de toepassing.

NS app met meer OV-fiets mogelijkheden

De Nederlandse Spoorwegen heeft een update uitgebracht in de Google Play Store voor de NS app. De nieuwste versie van de app, versie 6.27, brengt verbeteringen die te maken hebben met de OV-fiets. De OV-fiets is een handige toevoeging op het openbaar vervoer als je het laatste gedeelte van de reis niet met de bus, tram, metro of ander vervoersmiddel kunt of wilt voortzetten. Je pakt op het station een OV-fiets, gebruikt hiervoor je OV-chipkaart en je kunt op stap.

In de nieuwste versie van de NS app krijg je direct in de app te zien wanneer je een OV-fiets in gebruik hebt. Daarbij zie je ook waar je deze kunt inleveren. Hiervoor krijg je bijvoorbeeld een overzicht met locaties die het meest dichtbij zijn. Waar je eerder nog defecten moest melden via een telefoonnummer, kun je nu ook via de NS app defecten aan de OV-fiets melden.

