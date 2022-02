NS en Arriva starten proef met in- en uitchecken in OV met GPS en app

Een mogelijke opvolger van de OV-chipkaart staat klaar. Niet alleen in de vorm van de bankpas, maar mogelijk ook met de combinatie van een app en GPS. Arriva en de NS starten met een proef hiervoor.

OV betalen met GPS en app

De twee vervoersbedrijven NS en Arriva starten volgende week met een proef. Het is een proef waarbij reizigers niet meer in- en uit hoeven checken met hun OV-chipkaart, maar alles met behulp van de smartphone geregeld wordt. Het is een nieuwe proef, nadat in 2018 tussen de NS en Connexxion al een pilot werd gedraaid.

Tijdens de proef betalen de deelnemers hun reis met de trein via een speciale app. Middels GPS-coördinaten wordt gekeken naar de tijdstippen en is aan het eind van de reis een QR-code te zien, waarmee de reiziger uit kan checken bij de poortjes. De app dient bij het ‘inchecken’ geopend te worden. Bij het beëindigen van de reis wordt de app afgesloten, wordt de data naar Translink gestuurd en zorgen zij ervoor dat de betaling geregeld wordt met de vervoerder.

De proef start 14 februari 2022 en wordt later dit jaar geëvalueerd. Aan de pilot die NS en Arriva samen gaan draaien doen 100 mensen mee.