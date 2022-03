NS gaat bij rustige treinen korting geven via NS app: zo werkt het

De Nederlandse Spoorwegen start met een experiment, waarbij je flink kunt besparen op de reiskosten die je maakt met de trein.

Goedkoper met de trein?

Het reizen met de trein buiten de spits, moet veel goedkoper worden. Of dit mensen overhaalt om (vaker) voor de trein te kiezen, wordt nu getest met een proef. Volgens de NS heeft de proef als doel om lege treinen te vullen en drukke treinen te voorkomen. De korting kan oplopen tot 60 procent.

De proef wordt gehouden op het traject Eindhoven – Den Haag Centraal, waarbij ook de tussengelegen stations meetellen (waaronder Rotterdam Centraal, Delft, Breda en Tilburg. Uiterlijk een dag van tevoren kun je via de app of website van de NS een NS Voordeel e-ticket aanschaffen, waarbij je precies ziet wat de korting is. Hoe rustiger het is in de trein, hoe hoger de korting uitkomt.

De NS meldt dat de proef tot en met begin juli zal duren.