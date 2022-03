9292 app biedt pilot voor huren van fietsen

Reis je met het openbaar vervoer, dan kan de app van 9292 niet ontbreken op je smartphone. Er is nu gestart met een nieuwe pilot voor het huren van fietsen.

Fietsen huren via 9292 app

De applicatie van 9292 is bijgewerkt met een nieuwe update voor de bètaversie. De nieuwe versie geeft je de mogelijkheid om via de app een fiets te huren. Hiervoor werkt 9292 samen met Donkey Republic, dat fietsen aanbiedt in de steden Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam en Den Haag. De functionaliteit werkt op dit moment ook alleen in die omgeving.

Wanneer je bij je reisadvies gebruik wilt maken van een huurfiets, kan dat direct aangegeven worden in de app. Het huren gaat via ‘Huren in de buurt’ in de app en laat je ontgrendelen en betalen via de applicatie. Er is dus geen andere app nodig. Bij ‘Huren in de buurt’, dat je kunt vinden in de 9292 app, vind je de beschikbare fietsen als deze binnen een straal van 400 meter van je verwijderd zijn.

De nieuwe functie is zoals gezegd beschikbaar in de 9292 app, en kan ook gebruikt worden in de 9292 moves app.