9292 app wordt bijgewerkt met drie handige nieuwe functies

In de Google Play Store staat een update klaar voor de 9292 app. De reisinformatie-app krijgt met deze update er drie nieuwe functies bij die van pas komen bij het reizen met het OV.

Nieuwe functies in 9292 app

Er wordt gefaseerd een update verspreid voor de 9292 app. Gebruikers kunnen met de nieuwste versie van de applicatie een aantal nieuwe functies gebruiken die van pas komt bij het plannen van je reis per openbaar vervoer.

Vanaf nu kun je extra opties instellen voor voor- en natransport. Dit is vervoer om naar bijvoorbeeld een station te gaan of om juist van de laatste halte naar huis te gaan. Je kunt hierbij vanaf nu kiezen uit een elektrische fiets, scooter of een huurfiets. Hiermee wordt de reistijd nog realistischer ingeschat.

Een andere verbetering die we terugvinden in de 9292 app is de connectie met Spotify. Je kunt ervoor kiezen dat je bij elk reisadvies een afspeellijst aangeboden krijgt die precies in de reisduur valt. De playlist wordt gevuld met muziek die jij leuk vindt. De laatste nieuwe functie maakt de app klaar om prijzen te tonen van zogenaamd Flex-OV zoals de watertaxi in Rotterdam.

De update voor de 9292 app wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store.