9292 app laat je nu kiezen hoe ver je wilt lopen en fietsen

Een handige toevoeging voor de applicatie van 9292. De nieuwe versie van de app, welke vanaf nu wordt uitgerold, laat je instellen hoeveel tijd je voor en na je reis wilt wandelen of fietsen. Daarnaast is er nog een handige verbetering voor reizigers van GVB Amsterdam en Qbuzz.

9292 met maximale loop- en fietstijd

Er staat een nieuwe update klaar voor de 9292 app in de Google Play Store. De nieuwste versie van de reis-app maakt het mogelijk om een handige instelling aan te passen. Het is al sinds jaar en dag mogelijk om je reis met het openbaar vervoer te plannen. Je ziet dan hoeveel minuten je nog moet lopen naar bijvoorbeeld de bushalte. Enige tijd geleden kwam daar de optie bij om te fietsen; je eigen fiets of met een huurfiets.

Met de nieuwe update wordt het mogelijk om in te stellen hoeveel tijd je maximaal wilt lopen of wilt fietsen. Dit kan bijvoorbeeld de tijd zijn die je nodig hebt om bij een station of bushalte te komen. Voor de terugreis is dit de tijd die je nodig hebt om op je bestemming te komen vanaf een station of bushalte. Wanneer je deze instelling aanpast wordt het reisadvies hier zoveel mogelijk op afgestemd. Verder kun je ook de snelheid die aangehouden wordt voor wandelen en fietsen aangepast worden. Handig als je een snelle wandelaar bent, of juist wat meer tijd nodig hebt om te wandelen. Je kunt de snelheden aanpassen voor lopen, fietsen, elektrische fiets en scooter. De instellingen stel je van tevoren in. Ga hiervoor naar het zijmenu en dan naar instellingen.

Vanaf nu is het ook mogelijk om een e-ticket voor je OV-reis te kopen, als je reist met het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB of met Qbuzz. De update is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.