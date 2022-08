NS app laat je meldingen instellen bij veranderingen in treinreis

De nieuwste versie van de NS app voegt fijne verbeteringen toe. Hierbij wordt het mogelijk om een notificatie te ontvangen als er wat verandert in je reis. Handig als je op bepaalde zaken moet anticiperen.

Notificatie van je treinreis

In de Google Play Store staat een nieuwe update klaar van de NS app. In deze nieuwe versie wordt het mogelijk om meldingen in te stellen voor je reis. Het gaat om reizen die je plant, waarvan je op de hoogte gehouden kunt worden middels een notificatie. De knop ‘Meldingen instellen’ is zichtbaar onder de reisplanner bij het uitstippelen van de reis van A naar B.

Je kunt vier verschillende opties instellen voor het ontvangen van een notificatie. Het gaat om een melding als je trein niet rijdt, als er meer dan 5 minuten vertraging is, er minder kans is op een zitplaats, of bij spoorwijzigingen. Handig als je weet dat je bijvoorbeeld naar spoor 4 moet, in plaats van spoor 10. De Nederlandse Spoorwegen test deze functie als een proef, waarbij reizigers feedback kunnen delen over de functie. Aan het eind van het jaar moet de proef eindigen.

De update voor de NS app is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.