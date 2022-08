NS begint met testen van inchecken met betaalpas of smartphone

Na verschillende OV-bedrijven waar je kunt inchecken met je smartphone of je betaalpas, begint nu ook de NS met een test hiervoor. Vanaf de komende week wordt dit voor een groep reizigers mogelijk gemaakt.

Inchecken met je smartphone of pas bij NS

De Nederlandse Spoorwegen start vanaf vandaag met het testen van contactloos betalen voor het in- en uitchecken. Dit kan natuurlijk al met de OV-chipkaart. Echter moet het nog makkelijker gemaakt worden, en dat middels contactloos betalen middels een bankpas, creditcard of smartphone die klaar zijn voor het contactloos betalen. In de praktijk kan dit dus ook met een smartwatch, die hiervoor geschikt is en dus beschikken over NFC en waar je bankpas op actief is. Het betalen moet net zo gaan als bij de supermarkt.

Verschillende busbedrijven testen nu al met het contactloos betalen in het openbaar vervoer. Zo is het bijvoorbeeld bij EBS in Haaglanden en Voorne-Putten mogelijk om in te checken met je smartphone, bankpas of creditcard. De NS volgt nu dus, maar het gaat nog wel steeds om een proef. Het moet ook de drempel verlagen om zo met het openbaar vervoer te gaan. Je hoeft immers niet eerst nog langs een kaartautomaat.

In de periode tot en met 22 augustus worden reizigers op zes stations uitgenodigd om mee te doen aan de proef. Dit zijn de stations Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, ‘s-Hertogenbosch en Delft. Hier kun je je vragen stellen en dus deelnemen aan de proef. De deelnemers kunnen vanaf 29 augustus op alle NS-trajecten door heel Nederland vervolgens op deze manier reizen. Dan zijn de poortjes hiervoor ook te herkennen aan het betaallogo voor contactloos betalen. De NS benadrukt dat er geen andere manier is om je aan te melden voor OVpay, zoals het wordt genoemd.

Net als bij de busbedrijven kan het zijn dat je te maken hebt met een nadeel aan het reizen met je bankpas. Leeftijdskorting en andere voordelen zijn niet geactiveerd via deze manier. Reizigers die deelnemen aan de proef mogen als dank voor de deelname tot 1 november zonder extra kosten eerste klas reizen.