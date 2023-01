NS introduceert (ook) OVpay: betalen met je bankpas of smartphone

Nadat verschillende openbaarvervoersbedrijven al OVpay in gebruik hebben, kun je vanaf 31 januari ook je treinreis betalen met je bankpas of smartphone. OVpay wordt namelijk vanaf dan ook aangeboden door de NS.

NS met OVpay

De Nederlandse Spoorwegen ondersteunt vanaf 31 januari 2023 betalen via OVpay. OVpay is de naam voor het inchecken met je betaalpas of via je smartphone. Doe je dit via de laatste manier, dan dient je smartphone te beschikken over NFC en je bank-account ingesteld te zijn. Net als bij de supermarkt of een andere winkel houd je je smartphone (of betaalpas) tegen de lezer waar je normaal je OV-chipkaart houdt. Door in- en uit te checken via deze manier, werkt het hetzelfde als bij een OV-chipkaart. Daarbij ben je hetzelfde bedrag kwijt als met je OV-chipkaart, al wordt bijvoorbeeld geen leeftijdskorting toegepast indien je hier recht op hebt.

Eerder werden op bepaalde trajecten al testen uitgevoerd met OVpay door de NS. Deze zijn succesvol gebleken, en dus kan begonnen worden met de landelijke uitrol. Bij veel bus- en andere ov-bedrijven kun je sinds een tijd al contactloos betalen met je bankpas of smartphone. Zo bieden onder andere de HTM, EBS, Arriva en Connexxion deze mogelijkheid aan in veel regio’s. Vanaf 31 januari kun je OVpay ook op spoortrajecten van andere vervoerders gebruiken, zoals bij Arriva in Limburg en Qbuzz dat actief is op de Merwedelijn.

Om OVpay te gebruiken hoef je niet eerst wat te activeren. Alleen moet mobiel betalen dus ingesteld staan op je mobiele device. Wanneer je in de buurt van je telefoon ook een bankpas of OV-chipkaart hebt, is het handig om één van deze apart te houden, zodat een afschrijving niet per ongeluk van een andere pas gehaald wordt, omdat er met de één in-, en met de ander uitgecheckt wordt.