NS app toont deelscooters en laat je het gratis proberen

Een nieuwe functie is beschikbaar in de NS app. De applicatie van de Nederlandse Spoorwegen toont vanaf nu deelscooters, waarbij je tijdelijk flinke korting krijgt.

NS app toont deelscooter

Om je reis van deur-tot-deur nog aangenamer te maken, is de NS app uitgebreid met een nieuwe functie. Vanaf nu kan het ook de deelscooter tonen in de applicatie. Eerder werden bijvoorbeeld al diensten als de OV-fiets toegevoegd, zodat je van het station naar een ander adres kunt gaan. De deelscooter is nu ook aan dit rijtje toegevoegd.

Het gaat om deelscooters van Check, welke op dit moment beschikbaar zijn in negen steden. Je kunt de e-scooter huren om van en naar het station te reizen in de steden Rotterdam, Amsterdam, Breda, Den Haag, Amersfoort, Groningen, Enschede, Leeuwarden en Zwolle.

Gratis proberen

Reizigers die voor de eerste keer een account aanmaken en een scooter via de NS app bij Check reserveren, krijgen tot 60 gratis rijminuten om de e-scooter te proberen. Tien minuten voor vertrek is het mogelijk om een scooter vast te reserveren, zodat je zeker bent van een scooter voor bijvoorbeeld je rit naar huis.

Het boeken en betalen van een scooter gaat via de Check-app. In de NS app zie je de scooters bij de optie ‘In de buurt‘, waar je kunt filteren op de e-scooter. Zakelijke reizigers krijgen vanaf komende zomer de optie om richten achteraf te betalen met de NS Business card.