1 april 2023: dit zijn de beste grappen en inhakers

Het is 1 april. De dag waarop we kunnen lachen en genieten van de vele marketingstunts die bedrijven op deze datum uithalen. DroidApp heeft de beste grappen van 1 april 2023 op een rijtje gezet.

1 april 2023 grappen

Verschillende bedrijven en partijen hebben we weer goed ingehaakt op de 1 april grappen. De ‘kikker-in-je-bil’-grappen kennen we wel, maar door sommigen wordt écht goed nagedacht over een jaarlijkse grap. DroidApp heeft de beste inhakers van dit jaar voor je op een rijtje gezet.

Coolblue Yamuda

Ieder jaar pakt Coolblue flink uit met een 1 april grap. Dat is dit jaar niet anders. Het bedrijf komt Yamuda, natuurlijk afgeleid van ‘jemoedah, je moeder’. Hiermee moet je kunnen besparen op je energiekosten en doet dat op een doeltreffende manier. Pieter Zwart, de baas van Coolblue legt het haarfijn uit in onderstaande video. Je installeert het systeem met E-ei en er worden harde maatregelen genomen om energiekosten te besparen. Game je te lang, dan gaat het beeld op zwart.

Overigens is de bespaarassistent er ook voor de Belgische gebruikers; Muka.

Flitsmeister

Geen zin om parkeergeld te betalen voor die paar minuten dat je even snel wat moet halen in de supermarkt. Het blijft een risico, maar daaraan komt een eind, dankzij de parkeerpop van Flitsmeister. Een van Nederlands meest gebruikte applicatie introduceert de pop om zo parkeerboetes te voorkomen en lekker gratis te staan, zonder dat je je hierover zorgen hoeft te maken.

Geurherkenningsapp

In Noord-Limburg is drugsafval een serieus probleem. Reden genoeg om de hulp in te schakelen van burgers en politie. Met de speciale geurherkenningsapp kunnen drugslocaties en dumpingen opgespoord worden. Het is een innovatie uit het project ‘innovatieve controle methoden’. Door eerder opgerolde locaties weet de app precies welke geuren het moet herkennen, zo meldt Limburgse media.

Sony camera voor linkshandigen

Grote camera’s zijn erg fijn voor de mooiste foto’s, maar wanneer je linkshandig bent, ligt zo’n spiegelreflexcamera of systeemcamera lang niet altijd even lekker in de hand. Gelukkig heeft Sony daar iets op gevonden; de Sony A7L V. De camera deelt dezelfde specificaties en kenmerken als de Sony A7R V, maar dan met de bedieningsknoppen en de grip aan de andere kant.



Efteling

We hebben het op DroidApp doorgaans over smartphones, maar we moesten deze wel met je delen. Attractiepark de Efteling komt met een muzikale update voor het Carnaval Festival. DJ’s Lucas en Steve gaan samenwerken met het attractiepark om de attractie in een nieuw jasje te steken. Er komen nieuwe gondels met een bredere focus op muziek. Dat wordt uitgelegd in onderstaande video.



A28

We hebben nog meer pareltjes. Komend weekend gaat de A28 voor het laatste weekend dicht voor onderhoud. Helaas zijn door een misverstand verkeerde borden besteld. In plaats van Nederlandstalige borden zijn Duitstalige borden besteld. Dit komt mede door de aannemerscombinatie, waarin ook twee Duitse bedrijven zitten. Volgens de woordvoerder zullen Groningers snel gewend zijn aan de Duitstalige borden; ‘Veel mensen in het Noorden rijden via Duitsland naar hun vakantiebestemming. Daar weten ze de weg vaak prima te vinden, dus dat zal hier ook wel lukken.’

Audi

We blijven even in de autowereld. Audi heeft de Car Plant aangekondigd. Voorzien van het Audi-logo, waarbij op de vierde ring de bloempot staat. Er is voor deze groene accessoire samengewerkt met de Belgische bloemenkunstenaar Daniël Ost. Volgens onderzoek zou een kwart van de Belgische autobezitters meer natuur willen hebben in de auto. Een plantje in de auto vermindert het stressniveau en verbetert humeur en zou de bestuurder ook attenter moeten maken. Nu maar hopen dat je geen aanrijding krijgt, want dan vliegt het plantje met 130 kilometer per uur door je auto. Leuk detail; Audi heeft het plantje zelf al op de airbag gezet.

Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft een nieuwe auto aangekondigd, welke het ideale bezit moet zijn voor degenen die net vader of moeder is geworden. Het is de Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini. Dankzij verschillende innovaties wordt het reizen met kinderen nog makkelijker gemaakt. Denk aan de verschoontafel, waarmee je snel je baby een schone luier kunt geven. Ook is er een babyfoon voor voorin in de auto en is er nog meer opbergruimte.

Douane

Na de inzet van drugshonden wordt vanaf vandaag gestart met nieuwe viervoeters die de douane kunnen ondersteunen; de Douanekatten. Zij zijn speciaal getraind voor het opsporen van verboden goederen en het detecteren van verdachte passagiers.

HEMA

Waarom is die fijne babykleding er niet voor volwassenen? Dat is de vraag die HEMA beantwoord met de romper voor grote mensen, voorzien van een extra rekbare ribstof.

In 2021 verscheen ook een overzicht met de beste grappen. Overigens; DroidApp breidt uit naar Zweden, dat zeiden we toen; maar zeg nooit, nooit ;-).