Potje app maakt samen met vrienden sparen een stuk makkelijker

Potje app

De app Potje is vanaf nu ook in België te gebruiken, maar misschien is het sowieso wel leuk om te vertellen wat je met de app potje kan. Potje helpt namelijk jou en je vrienden familie of collega’s om samen te sparen voor een zelfgekozen dubbel. In de app maak je een potje aan, kun je iemand anders uitnodigen en ziet iedereen het overzicht met wat er in de pot zit. Je ziet daarbij ook direct wie welk bedrag in het potje heeft gestopt. Via Potje staat het geld veilig apart. Door middel van een spaarplan, taken of herinneringen kun je hulp krijgen bij het sparen met een groep.

Het doel is dus om een potje samen met anderen te sparen. Dit kunnen collega’s, vrienden of familieleden zijn. Denk aan het sparen voor een vakantie, cadeau, bruiloft, festival of iets anders. Je hoeft niet meer voor te schieten met Potje en wachten tot je je geld krijgt, maar er wordt samen gespaard via het gedeelde potje. Volgens de oprichter van Potje, Bastiaan Reurink, kan het lastig zijn om samen met een groep te sparen en de app moet hierin dus helpen. Daarbij kan het verzamelen van geld gepaard gaan met miscommunicatie, irritatie en onduidelijkheid en deze struggles neemt Potje allemaal weg.

Handig is dat degene die de pot heeft aangemaakt, een spaarplan kan maken. Hiermee kan bijvoorbeeld een richtbedrag gegeven worden en kan er wekelijks, maandelijks of eenmalig om een bedrag gevraagd worden om het doel te bereiken. Belgen kunnen nu dus de app ook gebruiken, waarbij zij gemakkelijk via Bancontact het geld over kunnen maken. Nederlanders kunnen eenvoudig via iDEAL betalen. Overigens is het goed te weten dat voor Potje, een bedrag ingehouden wordt aan transactiekosten. Dat is bijvoorbeeld bij een potje tot 100 euro, totaal €2,50. De app zelf is gratis en kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.