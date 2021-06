Statiegeld app: zie direct op welke flesjes je statiegeld krijgt

Vanaf 1 juli gaan er wat dingen veranderen, waaronder met betrekking tot het statiegeld op flesjes. Ook op kleine flesjes krijg je vanaf die dag statiegeld terug, zoals dat in verschillende landen al heel normaal is. Alle informatie vind je vanaf nu in de Statiegeld app.

Statiegeld app

De organisatie Statiegeld Nederland heeft de Statiegeld app uitgebracht. Deze applicatie moet je helpen bij het herkennen van op welke flesjes en flessen statiegeld zit. Met de applicatie zie je ook direct hoeveel statiegeld je uitbetaald krijgt op flesjes die je inlevert.

Vanaf 1 juli gaat er het één en ander veranderen op het gebied van statiegeld. Op plastic flessen van minder dan één liter moet je dan ook statiegeld betalen; 15 eurocent. Die krijg je terug als je deze weer inlevert. Op grote flessen blijft het statiegeld 0,25 eurocent. Stapsgewijs maken de oude flesjes zonder statiegeld plaats voor de nieuwe flesjes met statiegeld. Deze zijn voorzien van een logo. Vanaf eind 2022 wordt ook statiegeld berekend voor blikjes.

De lege flesjes kun je inleveren bij de supermarkten, maar ook bij tankstations langs de snelweg. Dat gaat aan de kassa, omdat een heel systeem voor emballage teveel geld kost. Het moet op termijn ook mogelijk worden om op grotere treinstations flesjes in te leveren. Omdat supermarkten eerst hun niet-statiegeld flesjes op mogen maken, kan het zijn dat je nog een flesje grijpt zonder statiegeld.

De Statiegeld app is de officiële app van Statiegeld Nederland. Met de applicatie kun je in één oogopslag zien op welke flessen er statiegeld zit. Hiervoor scan je de barcode op het flesje. Zoals gezegd zie je er direct hoeveel geld je terugkrijgt bij het inleveren van het flesje. De app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

Foto’s: Statiegeld Nederland