Jumbo Extra’s app: sparen voor gratis boodschappen en dagjes uit

Supermarktketen Jumbo start met een spaarprogramma genaamd Jumbo Extra’s. Met de Jumbo Extra’s app spaar je voor kortingen, gratis boodschappen en dagjes uit. Via de app heb je toegang tot je eigen spaarpas.

Jumbo Extra’s

Sinds enige tijd kun je al zegels sparen via de Appie app van Albert Heijn, nu kun je ook via een app sparen voor voordeeltjes bij Jumbo. Nadat in de afgelopen tijd een testversie is uitgebracht, is de Jumbo Extra’s app nu klaar voor het grote publiek.

Met de Jumbo Extra’s app krijg je toegang tot een digitale klantenkaart, een spaarpas. Als je deze scant bij het afrekenen van je boodschappen, bouw je punten op. Deze punten blijven twee jaar geldig en kun je inwisselen voor een gratis product uit de supermarkt zoals een zak chips, schaal appels, bak ijs of fles frisdrank.

Punten sparen

Het verdienen van punten kan op verschillende manieren. Soms krijg je voor iedere bestede euro een punt. Echter krijg je op een reeks producten ook punten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke spaardeals. Zo kan ik tien punten krijgen voor groente, kaas, melk of brood van de bakkerij. Maar om de zoveel tijd worden ook de aanbiedingen veranderd, waarbij je punten kunt sparen. Zo krijg je 30 punten voor één wereldgerecht en 15 punten per bestede euro aan vaatwastabletten.

Uitjes

Je kunt de verdiende punten in de Jumbo Extra’s app niet alleen besteden aan gratis boodschappen. Je kunt deze ook inwisselen voor korting op een dagje weg. Denk aan korting op de dierentuin, Madurodam, Plopsaland of één van de vele andere activiteiten die je in de app terug kunt vinden.

Fysieke pas

Punten sparen kan dus via de Jumbo Extra’s app, maar je kunt bij de balie in de supermarkt ook een fysieke pas halen. Deze kun je weer koppelen aan de app, en met een fysieke pas kun je ook samen met iemand anders sparen. Tot slot kun je via de Jumbo Extra’s app ook direct zegels sparen voor bijvoorbeeld spaaracties.

De Jumbo Extra’s app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.