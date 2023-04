ASN Bank, SNS Bank en RegioBank brengen compleet vernieuwde app uit

Het heeft even geduurd, maar er is goed nieuws voor klanten van de ASN Bank, SNS Bank en RegioBank. De drie banken introduceren een compleet vernieuwde app.

Nieuwe app voor ASN, SNS en RegioBank

De drie Nederlande banken die deel uitmaken van de Volksbank, ontvangen alle drie een vernieuwde versie van de applicatie. Het gaat om de apps van de ASN Bank, SNS Bank en RegioBank. In de afgelopen tijd is door de banken uitgebreid getest met de nieuwe versie van de apps, en nu is het tijd om deze breed uit te rollen.

De nieuwe applicaties van de ASN, SNS en RegioBank krijgen alle drie een nieuwe lik verf, waarbij de applicatie een compleet nieuw ontwerp heeft gekregen en vriendelijker in gebruik is. Het is hierdoor gemakkelijker gemaakt om een betaalverzoek te sturen of om een overboeking te doen.

Om in te loggen kun je je persoonlijke code gebruiken, of je vingerafdruk. Met ‘Kijk Vooruit’ kun je zien welke geplande af- en bijschrijvingen er verwacht worden, of welke ingepland zijn. Met de optie ‘Spaarpotten’ krijgen klanten de mogelijkheid om spaardoelen aan te maken en ook kun je in de app het donkere thema gebruiken. Verder kun je verschillende zaken rondom je rekening, hypotheek, belegging of verzekering beheren in de app.

Downloaden

Updates voor de app van ASN, SNS en RegioBank kun je vinden in de Google Play Store. Downloaden kan via onderstaande button.