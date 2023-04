ING klanten kunnen binnenkort geld opnemen zonder pas, met app

Geld opnemen zonder dat je je bankpas bij je hoeft te hebben. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar dit is precies wat er gaat gebeuren voor klanten van ING. Vanaf deze zomer zal de optie aangeboden worden om geld op te nemen met de app.

Geld opnemen met app

Klanten van ING kunnen vanaf deze zomer geld opnemen bij een geldautomaat, zonder dat hiervoor de betaalpas voor nodig is. De bank laat tegenover Nu.nl weten dat het eerst nodig is om de gebruikersvoorwaarden aan te passen aan deze nieuwe mogelijkheid. Dat gaat gebeuren per 1 juli 2023, waarna het opnemen van geld via de ING app uitgerold kan worden. Dit staat gepland voor de zomer.

De mogelijkheid om contant geld op te nemen zonder bankpas, kennen we al van ABN AMRO, die het sinds eind 2021 aanbiedt. Deze manier van geld opnemen zullen we dus ook gaan zien bij ING. Waar je bij ABN AMRO in de eigen applicatie een QR-code aanmaakt en deze scant bij een Geldmaat automaat, zal bij de ING het net wat anders werken. Via de ING Mobiel Bankieren app kan een transactiecode aangemaakt worden, welke ingevoerd kan worden in de Geldmaat. Op deze manier kan geld opgenomen worden, zonder dat de betaalpas hierbij aan ‘te pas’ komt. Klanten van ING kunnen op deze manier maximaal 100 euro per dag opnemen.