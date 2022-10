ING Bankieren app met storing: problemen met overmaken en betaalverzoek

Een storing is sinds maandagmiddag aan de gang bij ING. Klanten met de ING Mobiel Bankieren app krijgen een foutmelding wanneer zij geld proberen over te maken naar een andere rekening.

Storing bij ING Bankieren

Bij ING internetbankieren en de ING Bankieren app is er een storing gaande, die ervoor zorgt dat het niet (altijd) lukt om geld over te maken naar een andere rekening. Het gaat om een breder probleem, zo blijkt uit de informatie van DroidApp. Klanten melden namelijk ook problemen met het aanmaken van een betaalverzoek via de app van de ING Bank. Tevens melden gebruikers inlogproblemen bij zakelijke rekeningen. Bij sommige gebruikers is de hele app uit de applicatie verdwenen en geeft inloggen een foutmelding.

Wanneer gebruikers een betaling willen doen flitst het scherm soms, of verschijnt er een foutmelding met de tekst ‘oeps’. Steeds beland je terug op het scherm om de betaling te bevestigen, maar je komt hier door de storing niet doorheen. De storing begon maandagmiddag en inmiddels lijkt het erop dat ING op de hoogte is van de problemen. Het is nog niet bekend wanneer de storing verholpen is.

Update 17:04: De storing bij ING lijkt nog altijd niet opgelost te zijn.

Update 19:45: De storing bij ING is opgelost. De problemen zouden verholpen moeten zijn.