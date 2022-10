ABN Amro storing: problemen met inloggen app en bankieren

Sinds donderdagochtend hebben klanten van ABN Amro last van een storing. Door de storing wordt het doen van bankzaken onmogelijk gemaakt en ook is inloggen een probleem.

ABN Amro storing

Ben je klant van ABN Amro, dan kan het zomaar zijn dat je problemen ondervindt met het gebruik van de ABN Amro app en het internetbankieren. Sinds donderdagochtend is er een storing bij de bank, waarbij gebruikers na het inloggen een melding krijgen dat er iets is misgegaan. Inloggen lukt daarmee niet.

Volgens de bank is de storing bekend. Onbekend is echter wanneer de storing verholpen is. Hier wordt aan gewerkt, zo laat ABN Amro weten. De storing begon rond een uur of half negen.