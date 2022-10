De 3 beste sim-only aanbiedingen van oktober 2022

Met de dure maanden in het vooruitzicht wil je wel wat geld besparen. Dat kan ook deze maanden weer prima, met de sim-only aanbiedingen van oktober. DroidApp zet ze, onafhankelijk, op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van oktober

Providers stunten ook deze maand weer met de verschillende aanbiedingen en voordeeltjes. Dit zien we onder andere terug bij de verschillende sim-only aanbiedingen. We hebben een overzicht voor je met de beste deals van deze maand.

Simpel

Bij Simpel kun je profiteren van mooie voordelen deze maand. Je krijgt namelijk bovenop de gekozen databundel, extra data. Dit betekent dat je 6GB data krijgt bij de keuze voor de bundel van 3GB en 12GB bij de bundel van 8GB. Die 12GB bundel kost je slechts 10,00 euro per maand, en geeft je ook . Voor 3,50 euro per maand heb je een bundel met 500MB. Bij Simpel maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile. Je betaalt eenmalig 20,00 euro aansluitkosten.

Verkrijgbaar bij Simpel

Youfone

Bij Youfone maak je gebruik van het netwerk van KPN. De provider stunt met interessante aanbiedingen. Zo heb je de bundel met 6GB en 200 minuten voor 8 euro per maand. De bundel met 12GB en onbeperkt bellen kost je een tientje. Eenmalig betaal je 10,00 euro aansluitkosten. Combineer je het sim-only abonnement met Youfone Thuis, dan krijg je extra data, een dataplafond, ESPN Compleet en meer.

Verkrijgbaar bij Youfone

T-Mobile

Wil je profiteren van netwerk op volle snelheid dat goed beoordeeld wordt? Dan kan een sim-only abonnement bij T-Mobile interessant zijn. Het abonnement met 10GB en 120 minuten kost je 16,00 euro per maand. Unlimited kost je 35,00 euro per maand. Wanneer iemand op hetzelfde adres ook T-Mobile heeft, of wanneer je T-Mobile Thuis krijg je veel meer data en leuke kortingen op het abonnement.

Verkrijgbaar bij T-Mobile

Andere providers

Als je benieuwd bent naar de aanbiedingen en abonnementen van andere providers, dan kun je terecht via de onderstaande linkjes. Daar zie je ze direct.

Je kunt ook onze handige sim-only vergelijker gebruiken. Het kan eventjes duren totdat deze helemaal geladen is. Hiermee kun je precies zien welk abonnement het beste bij je past met minuten en databundel.