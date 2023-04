Earth Hero app: handige gids naar duurzamer leven

De Earth Hero app is een innovatief en motiverend platform dat je helpt om actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit. Door je te verbinden met een wereldwijde gemeenschap van veranderaars, biedt Earth Hero je de kans om op praktische manieren een positieve impact te maken op onze planeet.

Maak de planeet een beetje beter

Earth Hero verbindt je met een wereldwijde beweging van mensen die zich actief inzetten om de klimaatverandering en het snel uitsterven van soorten aan te pakken. Samen kunnen we een verschil maken, zo is het idee achter de app. De app biedt talloze acties op het gebied van reizen, voeding, energie en belangenbehartiging. Waarmee je de manier waarop je leeft kunt aanpassen en een verschil maakt in de wereld om je heen.

Met de ingebouwde koolstoftracker kun je jouw CO2-uitstoot berekenen en inzicht krijgen in hoe deze verandert na verloop van tijd. Hierdoor kun je beter begrijpen welke impact jouw levensstijl heeft op het milieu. Dat is leuk want je ziet hoe goed je het doet in vergelijking met de gemiddelde Nederlander en waar je staat ten opzichte van de rest van de wereld.

Met Earth Hero kun je persoonlijke doelen stellen om je ecologische voetafdruk te verkleinen en je vooruitgang bij te houden. Als je een doel instelt krijg je ook de vraag of je een herinnering wenst te ontvangen. Inspireer anderen door je acties te delen en bouw daarmee een ondersteunend netwerk op van mensen die samenwerken voor een betere wereld.

De Earth Hero app biedt een mogelijkheid om samen te werken aan een duurzamere toekomst door middel van persoonlijke verandering, collectieve actie en belangenbehartiging. Door nu kleine stappen te maken, maak je je eigen ecologische voetafdruk alvast een beetje kleiner.